陳志涉跨境電訊詐騙 港警凍結110億元資金

有關柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、太子集團創辦人陳志的案件又有新進展，據報導，香港警方凍結了陳志集團的港幣27.5億元（新台幣110億元）資產。

綜合香港媒體的報導，警方昨天公布調查了一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結了該集團市值27.5億港元的資產，包括由個人或公司擁有的現金、股票及基金等，相信是集團的犯罪得益。

在這起案件中，沒有任何人被捕；另有媒體透露，相關集團與陳志有關。

美國與英國上月聯手打擊東南亞詐騙網絡，制裁與陳志相關的多家公司和個人，並凍結和充公相關資產。

香港證券及期貨事務監察委員會前天也撤銷了兩家保險及證券公司的牌照，據報導，這兩家公司與陳志有關。