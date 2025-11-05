新聞眼／俄高規格回應台灣未定論 我應警惕

俄國總理米舒斯京訪陸，此次發表的聯合公報，特別提及俄方注意到「聯大第二七五八號決議的權威性」，如此表述顯然有別於今年五月習近平訪俄時發表的聯合聲明，以及去年雙方總理聯合公報，堪稱俄國的新表述。

應注意，大陸駐聯合國代表團甫於上月底在紐約聯合國總部舉辦「紀念台灣光復八十周年，維護聯大第二七五八號決議權威」會議，明顯將兩者並列串聯，卅餘個大陸駐外使領館團，也舉辦了台灣光復八十年紀念活動。

無論是台灣光復或聯大二七五八號決議，皆為大陸強調台灣主權歸屬中國的立論基礎，近期包含支持二七五八號決議、支持中國實現國家統一等用語，已愈發頻繁出現於北京涉外聯合聲明或聯合公報。

俄國與大陸同為聯合國安理會常任理事國，這次在美俄峰會傳出告吹後，俄方藉由「認證」二七五八號決議的「權威性」，對台灣地位未定論做出了高規格的回應，呈現中俄雙方「新時代全面戰略協作夥伴關係」的新觸角。是否引發國際外交效應，我應審慎看待。

日相高市早苗最近貼出與我ＡＰＥＣ代表林信義會晤照，引起北京強烈反彈。大陸外長王毅與德國外長瓦德福通話，警告一中原則是雙方最重要政治基礎。近期事例可見台灣議題仍北京外交最敏感的神經。

釜山川習會雖未觸及台灣，但隔天在東協防長會期間的雙邊會談，大陸防長董軍就向美方強調「美方在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨」。

儘管美防長赫塞斯聲稱，自己與川普一致認為美中關係從未像現在那麼好，但雙方對台海議題無共識，何來關係史上最好。然而，若是美中最高層重啟討論台灣議題，台北是否有因應之策？