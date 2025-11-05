會見米舒斯京 習：中俄在風高浪急中篤定前行

中國大陸國家主席習近平昨在北京會見俄羅斯總理米舒斯京，評價中俄關係今年以來「在風高浪急的外部環境中篤定前行」，呼籲雙方保持密切協調。米舒斯京與大陸總理李強發布的聯合公報則顯示，俄方注意到聯大二七五八號決議的權威性，重申支持大陸為實現國家統一所做的努力。

米舒斯京此次訪陸兩日，先於杭州與李強會談，後轉往北京晤習近平。釜山「川習會」甫落幕，中俄高層互動受到關注。

據大陸外交部官網，習近平向米舒斯京表示，今年以來「中俄關係錨定更高水平、更高質量發展目標，在風高浪急的外部環境中篤定前行」。習近平稱自己與俄國總統普亭在莫斯科（五月）和北京（九月）兩次會晤，「就中俄關係中的戰略性、全域性問題深入交流，作出新的謀畫和部署」。雙方要保持密切協調，把中俄合作的蛋糕做好。

俄通社報導，米舒斯京與李強三日在第卅次定期會晤後簽署聯合公報，內容顯示，俄方注意到聯合國大會第二七五八號決議的重要性和權威性。俄方重申對「一個中國」原則的承諾，並承認「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，俄方反對任何形式的台獨，「支持中國政府為實現國家統一所做的努力」。

米舒斯京訪問期間雙方簽署十五份文件，涉及貿易結算、投資、田灣與徐大堡核電站、農產品、衛星導航、國際月球科研站、珍稀物種保育、北極合作等領域。會談亦觸及推進「相互免簽政策」等內容。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫昨在北京的財長對話中指出，雙方幾已完全轉入本幣結算，高達百分之九十九點一的結算使用人民幣和盧布進行。

中俄推進北極航道合作

俄羅斯交通部表示，根據協議，俄羅斯將利用其兩所航運專業大學為大陸培養極地水域專家。俄方將使用專業模擬器進行培訓，確保接受培訓的中方人員能勝任極地複雜環境作業。俄羅斯交通部長尼基丁表示，這是為提高北極水域航行安全，並為保護冰層覆蓋的特別敏感海洋環境創造條件。這顯示中俄對北極航道將有進一步合作運用。

去年雙方總理在第廿九次會晤後聯合公報顯示，「俄方重申恪守一個中國原則，承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。俄方堅決反對任何形式的『台灣獨立』，堅定支持中方維護本國主權和領土完整、實現國家統一。」