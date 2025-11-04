進博會明登場 上海市長會見多國政要強調開放合作與公平環境

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於5日在上海開幕，上海市長龔正3、4日分別會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）、塞爾維亞總理馬楚特（Đuro Macut）、哈薩克阿拉木圖市長薩特巴爾德（Darkhan Satybaldy）等人。圖／取自上觀新聞
第八屆中國國際進口博覽會（進博會）將於5日在上海開幕，上海市長龔正3、4日分別會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）、塞爾維亞總理馬楚特（Đuro Macut）、哈薩克阿拉木圖市長薩特巴爾德（Darkhan Satybaldy）等人。圖／取自上觀新聞

第八屆中國國際進口博覽會將於5日至10日在上海舉辦，上海市長龔正4日會見塞爾維亞總理馬楚特（Đuro Macut）、哈薩克阿拉木圖市長薩特巴爾德（Darkhan Satybaldy）等人，並在會晤中重申上海致力於打造開放合作的國際平台，推動經貿、產業和人文交流。此前，龔正於3日會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）。他向龐德偉說，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業。

據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」消息，11月4日，龔正分別會見馬楚特及薩特巴爾德。龔正在與馬楚特會面時指，中塞是長期友好夥伴，上海與貴方城市交流合作成效顯著。熱忱歡迎更多塞爾維亞企業參加進博會，並期待在經貿、產業投資、人文旅遊等領域加強合作，促進民眾交流與理解。馬楚特則說，塞中兩國友誼深厚，期待在交通運輸、基礎建設、人工智慧、汽車製造、教育及旅遊等領域深化合作，共享發展機遇。

而在會見薩特巴爾德時，龔正表示，上海與阿拉木圖今年6月建立友好城市關係，為深化交流合作開啟新篇章。他希望以中哈互免簽證、兩市直航開通及哈薩克「中國旅遊年」等契機，深化經貿、產業、教育科技及旅遊文化交流。薩特巴爾德則稱，上海的現代化經驗對阿拉木圖城市發展具有參考價值，期望兩市在教育、醫療、高新技術、工業及旅遊等領域建立更緊密合作機制，並藉進博會大平台展示特色產品與服務。

此前，龔正3日會見美國駐華大使龐德偉，雙方就經貿、產業投資及教育科技合作交換意見。龔正說道，上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為中美務實合作作出上海貢獻。希望雙方加強經貿、產業投資合作，美國企業位居多屆進博會參展面積首位，熱忱歡迎更多美國企業用好進博會大平台，把更多優質產品、先進技術和特色服務帶入中國，拓展在滬投資布局，打造更多標竿項目。

龔正還向龐德偉強調，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業。同時，希望雙方加強教育科技合作和人文交流，加深彼此瞭解、增進雙方友誼。

在陸方通稿中，龐德偉則表示，美中關係是當今最具影響力的雙邊關係，相信美中雙方可以跨越分歧，成為合作夥伴，並建立深厚友誼。希望推動美中雙方更多聚焦共同利益，攜手應對挑戰、化解分歧。

上海 龔正 美中關係

