中俄簽備忘錄 俄羅斯將為中國訓練極地水域專家
中國亟欲開闢北極航線，日前並有貨輪成功經北極海域駛往歐洲。俄羅斯交通部表示，剛訪問中國的俄羅斯總理米舒斯京，3日在杭州與中國方面簽署備忘錄，俄羅斯將為中國培育極地水域專家，確保這些中國專家能勝任極地複雜環境下的作業。
米舒斯京（Mikhail Mishustin）3至4日訪問中國，並先後會見中國國務院總理李強及國家主席習近平。他與李強會見後，還簽署「中俄總理第三十次定期會晤聯合公報」，並共同見證兩國代表簽署海關、衛星導航等領域合作文件。
俄羅斯衛星通訊社3日報導，俄羅斯交通部表示，根據雙方在杭州簽署的協議，俄羅斯將利用其國內的2所航運專業大學，按照國際標準為中國培養極地水域專家。而俄方的代表除米舒斯京外，還包括俄羅斯交通部長尼基丁（Andrei Nikitin）。但報導沒有提到中方的代表人員名單。
根據報導，這項對中國人員的培訓除理論課程外，俄方還將使用專業模擬器進行培訓，確保接受培訓的中國人員能勝任極地複雜環境下的作業。
尼基丁表示，俄中簽署的這項備忘錄，旨在為提高北極水域航行安全、保護海員生命，並為保護冰層覆蓋的特別敏感海洋環境創造條件。
習近平2017年7月首度提出「冰上絲綢之路」主張，展現中國對開通北極航道，進而將勢力伸展到北極地區的野心。2018年，中國進一步發表「中國的北極政策」白皮書，明確指出中國願依託北極航道的開發利用，與各方共建「冰上絲綢之路」。
今年9月23日，「伊斯坦堡橋號」貨櫃輪自中國寧波舟山港啟航，經北極航道於當地時間10月13日抵達英國費利克斯托（Felixstowe）港，航期20天，遠少於蘇伊士運河航線的約40天。
