陸配錢麗鼓吹武統遭除籍 北社籲檢討居留正當性、防範破壞民主

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣北社下午在立法院舉行「中配錢麗鼓吹『武統台灣』遭除籍，呼籲落實『居留須符國安原則』 守護台灣民主」記者會，由台灣北社社長羅浚晅（左三）主持。記者林伯東／攝影
台灣北社下午在立法院舉行「中配錢麗鼓吹『武統台灣』遭除籍，呼籲落實『居留須符國安原則』 守護台灣民主」記者會，由台灣北社社長羅浚晅（左三）主持。記者林伯東／攝影

台灣北社下午在立法院舉行「中配錢麗鼓吹『武統台灣』遭除籍，呼籲落實『居留須符國安原則』 守護台灣民主」記者會。台灣北社社長羅浚晅表示，中國配偶錢麗長期在台散播敵意言論，多次引用中國法律威嚇他人、鼓吹「武力統一台灣」，引發社會震驚。主管機關已依法完成其戶籍除籍，回復為居留身分。事件凸顯部分人士藉居留身分滲透、破壞台灣民主體制與社會安全的風險。

各界呼籲政府應落實「居留須符國安原則」，凡宣揚武統或配合中國統戰者，不得享有在台居留或定居資格。北社也強調，錢麗已喪失原籍卻仍持續發表敵意言論，政府應檢討其居留正當性與潛在國安風險。並指出，台灣必須在保障言論自由與人權的同時，防止敵對勢力利用民主制度滲透統戰。唯有嚴格把關居留制度，才能守護台灣主權與憲政體制，確保民主防線不被侵蝕。

