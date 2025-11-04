習近平會見俄羅斯總理米舒斯京 分析指俄中關係全面深化

俄羅斯總理米舒斯京3日起訪陸。4日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見米舒斯京。習近平表示，雙方要保持密切協調，落實好重要共識；米舒斯京表示，俄方願同中方一道推動兩國合作取得更多成果。分析指出，俄中關係已在政治、經濟和地緣戰略等領域全面深化。

習近平指出，今年以來，中俄關係錨定更高水平、更高質量發展目標，在風高浪急的外部環境中篤定前行。維護好、鞏固好、發展好中俄關係，是雙方的戰略抉擇。

習近平表示，與普丁在莫斯科和北京2次會晤，就中俄關係中的戰略性、全局性問題深入交流，作出新的謀劃和部署。雙方要保持密切協調，落實好重要共識，著眼兩國和兩國人民的根本利益，把中俄合作的蛋糕做好，也為世界和平與發展作出新的更大貢獻。

習近平強調，雙方要穩步擴大相互投資，開展好能源、互聯互通、農業、航空航天等傳統領域合作；挖掘人工智慧、數位經濟、綠色發展等新業態合作潛力，打造新的合作增長點；密切人文交流，讓兩國社會各界更多人士參與到中俄友好合作的事業中來。

他也提到，前不久，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，對中國未來5年經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫。中方願同俄方一道，推動中國「十五五」、規劃同俄羅斯經濟社會發展戰略更好對接，不斷造福兩國人民。

米舒斯京表示，祝賀中共二十屆四中全會成功舉行，相信中國一定會順利實現「十五五」規劃建議確定的目標，取得更大經濟社會發展成就。2國元首今年2次會晤，對俄中關係發展作出戰略規劃，鞏固了俄中全面戰略協作夥伴關係。

他表示，俄方願同中方一道，落實兩國元首達成的重要共識，深化經貿、科技、能源、農業、數字經濟等領域合作，密切人文交流，加強多邊協調配合，推動兩國合作取得更多成果。

另據俄羅斯衛星通訊社，習近平在與米舒斯京舉行雙邊會晤前表示，米舒斯京是中國人民的好朋友，並讚揚他為發展兩國合作作出的貢獻。

米舒斯京此次訪陸，除會見習近平，也在3日與大陸國務院總理李強共同出席在杭州舉行的俄中總理第三十次定期會晤。俄羅斯東方學家、外交官扎哈羅夫表示，俄中關係已在政治、經濟和地緣戰略等領域全面深化，體現出最高層級的戰略夥伴關係與政治互信，並在應對美國及集體西方方面形成共同立場。