快訊

涉賭詐資金逾1,200億 緬北詐團「白家犯罪集團」一審5人判死刑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年1月30日，中緬執法安全合作機制下，緬甸警方將抓獲的10名重大犯罪嫌疑人移交大陸。（圖／取自央視）
2024年1月30日，中緬執法安全合作機制下，緬甸警方將抓獲的10名重大犯罪嫌疑人移交大陸。（圖／取自央視）

大陸近來持續公告打擊緬北電詐，大陸公安部日前偵破的緬北果敢「白家犯罪集團」專案，該集團涉賭、詐等資金人民幣290多億元（合約新台幣1,258億元）。廣東省深圳市中級人民法院4日一審公開宣判白家犯罪集團案，對其中5名被告人判處死刑

據央視，2025年11月4日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案。對白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5名被告人判處死刑；對李福壽、李志德2名被告人判處死刑，緩期2年執行；對郭建政、潘憲等5名被告人判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告人判處20年至3年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。

經審理查明，以白所成、白應能、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以李福壽等家族成員、親信下屬及李龍華等武裝頭目為重要成員的白家犯罪集團，利用白家家族在緬甸果敢地區的影響力，依託家族武裝力量，通過自行修建、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、潘憲、鄢杰峰等多名「金主」入駐並提供武裝庇護。

白家犯罪集團夥同「金主」實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫、組織他人偷越國（邊）境等犯罪活動，涉賭、詐等資金人民幣290多億元，造成6名中國公民死亡、1名中國公民自殺、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結伙販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

深圳市中級人民法院認為，被告人白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

「果敢四大家族」又稱「緬北四大家族」，是指2009年至2023年在該地區控制政治、經濟和軍事的4個家族，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉正祥家族。其中，白家是當地勢力最大犯罪集團，擁有強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，且在果敢地區直接控制著多個規模龐大的電詐園區。

白家電詐園區。（圖／取自央視）
白家電詐園區。（圖／取自央視）

深圳 死刑 民法

相關新聞

林中森赴上海參加「兩岸關係回顧展望」座談 張志軍回顧兩岸兩會歷程

今年是台灣光復80周年，「兩岸關係回顧與展望」座談會4日在上海舉行，由上海台灣研究所承辦。赴上海與會的台灣中華民主發展基...

涉賭詐資金逾1,200億 緬北詐團「白家犯罪集團」一審5人判死刑

大陸近來持續公告打擊緬北電詐，大陸公安部日前偵破的緬北果敢「白家犯罪集團」專案，該集團涉賭、詐等資金人民幣290多億元（...

陸明年辦APEC、我方出席有安全疑慮？陸外交部回應「關鍵所在」

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。...

陸駐美大使謝鋒：中方「四條紅線」 希望美方不越界

據大陸駐美使館4日消息，陸駐美大使謝鋒3日在美中貿易全國委員會2025年度中國營運大會交流晚宴上發表致詞。謝鋒提到，台灣...

粵港澳首承辦大陸全運會 陸網信辦稱整治抹黑「一國兩制」言論

大陸第15屆全國運動會（十五運會）和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）即將登場，此次為粵港澳...

習近平會見俄羅斯總理米舒斯京 分析指俄中關係全面深化

俄羅斯總理米舒斯京3日起訪陸。4日上午，大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會見米舒斯京。習近平表示，雙方要保持密切協調，...

