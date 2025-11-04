陸明年辦APEC、我方出席有安全疑慮？陸外交部回應「關鍵所在」

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。大陸外交部4日表示，台灣參與APEC活動的關鍵，在於遵守「一個中國」原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。

在1份發給路透的書面聲明中，大陸外交部表示，作為2026年APEC的東道國，中國將依照APEC的規則和慣例履行主辦國義務，確保各方順利參會，不會出現任何問題。

聲明強調，「中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一個中國』原則和APEC相關諒解備忘錄，而非安全問題。」

我外交部國際組織司長孫儉元日前指出，去年中國提出主辦2026年APEC申請後，我方即向中方表達關切，包括是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑，且不只台灣，其他理念相近的經濟體也同樣向中方表達同樣憂慮及強烈關切。

孫儉元指出，在共同努力下，中國去年11月做出書面保證，我方自去年到今年也在APEC相關會議持續表達關切，期望大家一起促使中方履行承諾，確保台灣在內的所有經濟體都能平等參與，人身安全都能獲得保障，我方將持續向理念相近的經濟體溝通。