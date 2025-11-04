陪同參與川習會 美駐陸大使龐德偉透露「雙方都說了些強硬的話」

美國總統川普與大陸國家主席習近平10月30日在南韓釜山展開會談，陪同參與這場場會談的美國駐陸大使龐德偉（David Perdue）日前接受美媒專訪時表示，這次會談，川普在關切議題上立場強硬，習近平也明確表達觀點，是一場極具建設性的會談。

美國駐華大使館3日晚間發布消息，整理龐德偉就川普訪問亞洲一事接受福斯財經網（Fox Business）專訪。龐德偉表示，川普此次訪問亞洲，強化美國對此地區盟友的承諾；堅定地通過公平對等的貿易協議為美國各地農業工作者、工人和牧場主爭取權益；為美國和中國創造空間，以便中美可以就需要達成長期協議的其他關鍵領域真正進行談判。

該段訪問影片還討論到其他問題，包括稀土限制、美國建立自身供應鏈，以及川普和習近平會見等問題。

針對中美雙方就關鍵稀土供應達成為期1年的協議，龐德偉表示，過去6個月以來，雙方都向彼此發出反制措施，其實對兩國長遠利益並無太大建設性。此次能夠達成協議，並爭取到1年時間來進行理性談判，是1項重大成果。

主持人追問，這1年時間，是否足夠讓美國重建自身的供應鏈，減少對中國的依賴？主持人也提到美國有90%的基礎藥品成分和抗生素仰賴中國和印度，90%先進半導體的供應則來自台灣。

龐德偉回應，過去20年歷經數屆政府，讓這些產業被掏空，中國在這種不平衡關係中，將美國逼得太過分，而川普正在反擊。這周會談對於重新建立美中夥伴關係、確立公平互惠經貿關係，有很大助益。

針對此次川習會，龐德偉表示，這並不是2位領導人第1次互動，他們曾經通話3次，也有多次書信與訊息往來，「他們彼此喜歡、也彼此尊重。」這次會議，川普在關切議題上立場強硬，習近平也明確表達觀點，是場極具建設性的會談，不僅是客套寒暄，雙方都講了些強硬的話（pretty tough words），但始終保持尊重。這為未來處理棘手議題提供平台。