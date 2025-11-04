陸駐美大使謝鋒：中方「四條紅線」 希望美方不越界

據大陸駐美使館4日消息，陸駐美大使謝鋒3日在美中貿易全國委員會2025年度中國營運大會交流晚宴上發表致詞。謝鋒提到，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是「中方的四條紅線」，希望美方不挑事、不越界。

致詞時謝鋒提到，1周前，許多美國工商、農業、科技界朋友，包括豆農，接二連三找到使館，「急切向我表達對中美經貿衝突再度升級的擔憂，心急如焚。」他指，4天前，大陸國家主席習近平與美國總統川普在釜山成功會晤，「再次在關鍵時刻為中美關係校準航向。世界鬆了一口氣，都為兩國關係峰迴路轉、撥雲見日感到由衷高興。」

謝鋒指，過去9個多月，中美關係經歷波折起伏，給我們帶來重要啟示。「首先，兩國元首戰略引領是定海神針。今年以來，習近平主席同川普總統3次通話、多次互致信函，每次都是在緊要關頭為中美關係掌舵領航」，「習近平主席指出，中美做夥伴、做朋友，是歷史的啟示，也是現實的需要。川普總統表示，中國是美國最大的夥伴，兩國攜手可以在世界上做成很多大事，未來美中合作會取得更大成就。」

他稱，我們要不折不扣落實兩國元首重要共識，確保中美關係巨輪沿著正確航向平穩前行。其次，相互尊重、和平共處、合作共贏是大道正道。全球化的今天，各國你中有我、我中有你，中美共同利益遠大於分歧。中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。「視彼此為夥伴，有問題也能找到解決辦法；把對方當對手，沒問題也會整出新問題。我們要胸懷大格局、多算長遠賬，探索新時期中美正確相處之道。第三，不衝突、不對抗是必須堅持的底線。」

謝鋒也強調，中美難免有分歧，時而也會有摩擦，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切。「台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，希望美方不挑事、不越界。對話比對抗好，合作比零和好，穩定比折騰好。關稅戰、貿易戰、產能戰、科技戰，都是走不通的死胡同。」

他指出，當務之急是細化落實中美元首會晤共識和吉隆坡經貿磋商聯合安排，以實實在在的行動和成果，給中美和世界經濟吃下「定心丸」。