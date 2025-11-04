聽新聞
上海市長龔正會見美駐陸大使龐德偉 籲美國提供開放公平營商環境
上海市市長龔正3日會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue），龔正表示，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業；龐德偉表示，希望推動美中雙方更多聚焦共同利益，攜手應對挑戰、化解分歧。
據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」3日消息，龔正表示，上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為中美務實合作作出上海貢獻。
龔正表示，希望雙方加強經貿、產業投資合作，美國企業位居多屆進博會參展面積首位，熱忱歡迎更多美國企業用好進博會大平台，把更多優質產品、先進技術和特色服務帶入中國，拓展在滬投資布局，打造更多標竿項目。
龔正強調，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業。同時，希望雙方加強教育科技合作和人文交流，加深彼此瞭解、增進雙方友誼。
龐德偉表示，美中關係是當今最具影響力的雙邊關係，相信美中雙方可以跨越分歧，成為合作夥伴，並建立深厚友誼。希望推動美中雙方更多聚焦共同利益，攜手應對挑戰、化解分歧。
