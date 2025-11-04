快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

上海市長龔正會見美駐陸大使龐德偉 籲美國提供開放公平營商環境

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海市市長龔正（左）3日會見美國駐陸大使龐德偉。圖／取自「上海發布」公眾號
上海市市長龔正（左）3日會見美國駐陸大使龐德偉。圖／取自「上海發布」公眾號

上海市市長龔正3日會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue），龔正表示，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業；龐德偉表示，希望推動美中雙方更多聚焦共同利益，攜手應對挑戰、化解分歧。

據上海市政府新聞辦微信公眾號「上海發布」3日消息，龔正表示，上海將認真落實兩國元首達成的重要共識，發揮地方合作優勢，為中美務實合作作出上海貢獻。

龔正表示，希望雙方加強經貿、產業投資合作，美國企業位居多屆進博會參展面積首位，熱忱歡迎更多美國企業用好進博會大平台，把更多優質產品、先進技術和特色服務帶入中國，拓展在滬投資布局，打造更多標竿項目。

龔正強調，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境，支持上海企業赴美投資興業。同時，希望雙方加強教育科技合作和人文交流，加深彼此瞭解、增進雙方友誼。

龐德偉表示，美中關係是當今最具影響力的雙邊關係，相信美中雙方可以跨越分歧，成為合作夥伴，並建立深厚友誼。希望推動美中雙方更多聚焦共同利益，攜手應對挑戰、化解分歧。

上海 美中關係 美國

延伸閱讀

美前官員：美對台先進半導體高度依賴 川普很難交易台灣

美應「豪豬化」台灣 美眾議員：讓中國知道犯台不簡單

美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」

當美中利益交纏──全球化的起點，其實始於1970年代的一場交易

相關新聞

林中森赴上海參加「兩岸關係回顧展望」座談 張志軍回顧兩岸兩會歷程

今年是台灣光復80周年，「兩岸關係回顧與展望」座談會4日在上海舉行，由上海台灣研究所承辦。赴上海與會的台灣中華民主發展基...

陸明年辦APEC、我方出席有安全疑慮？陸外交部回應「關鍵所在」

2026年亞太經濟合作會議（APEC）將由中國大陸主辦，引發台灣是否會被平等對待的疑慮，以及對於與會成員人身安全的質疑。...

陸駐美大使謝鋒：中方「四條紅線」 希望美方不越界

據大陸駐美使館4日消息，陸駐美大使謝鋒3日在美中貿易全國委員會2025年度中國營運大會交流晚宴上發表致詞。謝鋒提到，台灣...

粵港澳首承辦大陸全運會 陸網信辦稱整治抹黑「一國兩制」言論

大陸第15屆全國運動會（十五運會）和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）即將登場，此次為粵港澳...

陪同參與川習會 美駐陸大使龐德偉透露「雙方都說了些強硬的話」

美國總統川普與大陸國家主席習近平10月30日在南韓釜山展開會談，陪同參與這場場會談的美國駐陸大使龐德偉（David Pe...

上海市長龔正會見美駐陸大使龐德偉 籲美國提供開放公平營商環境

上海市市長龔正3日會見美國駐陸大使龐德偉（David Perdue），龔正表示，期待美國提供開放、公平、非歧視的營商環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。