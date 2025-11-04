何立峰呼籲香港深入對接十五五規劃

中國國務院副總理何立峰今天在香港一項金融峰會上發表視訊講話，呼籲香港主動深入對接中國的「十五五」發展規劃；他同時呼籲各經濟體之間透過對話協商加強溝通，妥善管控分歧。

國際金融領袖投資峰會早上在港舉行，綜合本地媒體的報導，何立峰以視訊形式致開幕辭時，作了以上表示。

他說，希望香港把握機遇，進一步主動深入對接中國的「十五五」發展規劃，加強與大陸經濟、金融等領域的合作，進一步鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，加快建設國際創新科技中心，在融入和服務中國發展大局中展現更大的作為。

他並說，中方高度重視促進全球經貿的穩定，作為全球第二大經濟體，會主動對接國際高標準的經貿規則，不斷深化與貿易夥伴的經貿合作。

他說，中方始終認為全球經濟貿易有自身的規律，各經濟體之間加強經貿合作符合各方的共同利益，各方應在平等、尊重和互惠的基礎上，透過對話協商加強溝通、妥善管控分歧，找到解決問題的方法，不斷拓展互利合作，促進全球經貿和產業發展。