粵港澳首承辦大陸全運會 陸網信辦稱整治抹黑「一國兩制」言論

大陸第15屆全國運動會（十五運會）和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）即將登場，此次為粵港澳首次共同承辦，大陸中央網信辦4日發布通知，活動期間將進行網路環境整治，包括發布抹黑「一國兩制」制度言論，惡意損害香港、澳門、廣州、深圳等主要賽事舉辦地及相關地區形象。

4年一度的全國運動會是大陸規模最大的全國性綜合運動會。大陸國務院2021年8月公布，廣東、香港和澳門將於2025年共同承辦十五運會和第12屆殘特奧會。十五運會和殘特奧會分別於2025年11月9日至21日及12月8日至15日舉行。

據央視，大陸中央網信辦4日早上發布關於「清朗·十五運會和殘特奧會網絡環境整治」專項行動的通知，決定自11月4日至12月20日開展相關專項行動，集中整治下述6類突出問題：

一、散布涉十五運會和殘特奧會及相關地區公共政策、社會民生領域虛假資訊，捏造可能引起恐慌的災難事故、違法犯罪、食品產品品質問題、疫情防控等謠言，特別是在權威闢謠信息發布後仍大肆造謠傳謠的行為；

二、片面、歪曲傳播賽事期間可能出現的突發事件資訊，假冒當事人或相關人員身分發聲，關聯翻炒舊聞舊事；

三、發布抹黑「一國兩制」制度言論，散布有關人群、民族、地域歧視的資訊，挑撥地域對立、煽動群體對立，惡意損害香港、澳門、廣州、深圳等主要賽事舉辦地及相關地區形象；

四、未經許可擅自開展涉十五運會和殘特奧會相關網路新聞資訊服務活動。利用人工智慧技術製作和發布有關虛假賽事影片，以及關聯賽事和運動員、教練員、裁判員等的不實資訊；

五、使用相同或者相似名稱、域名、標識、頁面等假冒仿冒十五運會和殘特奧會的網站、移動應用程序、快應用、小程序；在帳號名稱、頭像、簡介、直播間或短影片背景等環節假冒仿冒相關地區官方機構、新聞媒體等；

六、組織「人肉搜索」，故意洩露運動員、教練員、裁判員等個人隱私資訊，誘導實施網路暴力；實施拉踩引戰、互撕謾罵等體育飯圈不良行為，影響運動員備戰和賽事舉辦；

通知最後指出，各地網信辦要深入開展專項整治工作，督促屬地網站平台嚴格履行主體責任，加強排查處置，對工作落實不力的網站平台，依法依規予以處理。要暢通網路舉報管道，在各級網路舉報平台開設十五運會和殘特奧會舉報專區，組織網站平台在顯著位置設置專項行動舉報入口。