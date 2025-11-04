前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回

（德國之聲中文網）香港2020年實施國安法後，時任香港市民支援愛國民主聯合會（支聯會）正丶副主席的李卓人丶何俊仁及鄒幸彤次年9月被捕，被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，以“非法手段”煽動他人顛覆國家政權。三人已被羈押逾千日。李卓人和鄒幸彤不淮保釋，已被羈押1500天。何俊仁一度獲淮保釋七個月，已被羈押1300天。

香港曾是中國境內唯一允許民眾公開六四的地方。香港支聯會於1989年成立，旨在聲援北京的民主運動，因每年在香港組織紀念六四的燭光晚會活動聞名。自2020年起，此類守夜活動已被禁止。《港區國安法》實施後，支聯會於2021年9月25日解散。

何俊仁的律師今年8月確認，何俊仁由原本表示不認罪改為擬認罪。李卓人與鄒幸彤拒不認罪。

鄒幸彤自行辯護稱，她無法理解檢方指控中的“非法手段”究竟是什麼。

檢方稱，“非法手段”指的是任何旨在結束中國共產黨領導地位的手段，這些手段違反中國憲法——特別是序言和第一條。憲法序言和第一條規定社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特征。因此，任何鼓吹或試圖推翻中共的行為都必然違反憲法，亦即構成“非法手段”。

現年40歲的鄒幸彤認為，結束中國共產黨的領導地位可以是一個目標或結果，但不能作為手段。她還認為，檢方的指控含糊不清且缺乏實質內容，構成了一種“包羅萬象”的罪名，使得公正審判難以進行。

“任何試圖結束一黨專政的行為都被視為違憲”

負責該案的高等法院三位法官之一的李運騰（Alex Lee）表示，檢方的指控定義寬泛，但並不模糊，“基本上，任何試圖結束一黨專政的行為都被視為違憲。這就是他們的立場。”

三位法官駁回了鄒幸彤申請，並宣布將於1月22日開庭前一天公布裁決理由。

“煽動顛覆國家政權罪”最高可判處10年監禁。

國際特赦香港海外分會發言人張超雄（Fernando Cheung)表示，香港高等法院周一的裁決再次暴露了香港當局如何濫用‘國家安全’這一過於寬泛的概念，肆意壓制言論自由而不受懲罰。

