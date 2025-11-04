快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）香港2020年實施國安法後，時任香港市民支援愛國民主聯合會（支聯會）正丶副主席的李卓人丶何俊仁及鄒幸彤次年9月被捕，被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，以“非法手段”煽動他人顛覆國家政權。三人已被羈押逾千日。李卓人和鄒幸彤不淮保釋，已被羈押1500天。何俊仁一度獲淮保釋七個月，已被羈押1300天。

香港曾是中國境內唯一允許民眾公開六四的地方。香港支聯會於1989年成立，旨在聲援北京的民主運動，因每年在香港組織紀念六四的燭光晚會活動聞名。自2020年起，此類守夜活動已被禁止。《港區國安法》實施後，支聯會於2021年9月25日解散。

何俊仁的律師今年8月確認，何俊仁由原本表示不認罪改為擬認罪。李卓人與鄒幸彤拒不認罪。

鄒幸彤自行辯護稱，她無法理解檢方指控中的“非法手段”究竟是什麼。

檢方稱，“非法手段”指的是任何旨在結束中國共產黨領導地位的手段，這些手段違反中國憲法——特別是序言和第一條。憲法序言和第一條規定社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特征。因此，任何鼓吹或試圖推翻中共的行為都必然違反憲法，亦即構成“非法手段”。

現年40歲的鄒幸彤認為，結束中國共產黨的領導地位可以是一個目標或結果，但不能作為手段。她還認為，檢方的指控含糊不清且缺乏實質內容，構成了一種“包羅萬象”的罪名，使得公正審判難以進行。

“任何試圖結束一黨專政的行為都被視為違憲”

負責該案的高等法院三位法官之一的李運騰（Alex Lee）表示，檢方的指控定義寬泛，但並不模糊，“基本上，任何試圖結束一黨專政的行為都被視為違憲。這就是他們的立場。”

三位法官駁回了鄒幸彤申請，並宣布將於1月22日開庭前一天公布裁決理由。

“煽動顛覆國家政權罪”最高可判處10年監禁。

國際特赦香港海外分會發言人張超雄（Fernando Cheung)表示，香港高等法院周一的裁決再次暴露了香港當局如何濫用‘國家安全’這一過於寬泛的概念，肆意壓制言論自由而不受懲罰。

(路透社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

陸整治「裸官」 免職人行前行長易綱等9高官

大陸全國政協常委會第十四次會議一日閉幕，會議一口氣宣布包含中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱等九名高官「不再擔任」政協專...

中共喊出嚴管 蔡奇：幹部「能上能下」常態化

中共廿屆四中全會後，主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在人民日報撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在，要解決中共黨...

陸再增42台胞證落地簽口岸 國台辦：促兩岸人員往來

大陸國台辦日前預告，為進一步擴大開放，促進兩岸人員往來和交流合作，將擴大台胞證落地簽口岸。大陸國家移民管理局昨日進一步宣...

前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回

（德國之聲中文網）香港2020年實施國安法後，時任香港市民支援愛國民主聯合會（支聯會）正丶副主席的李卓人丶何俊仁及鄒幸彤次年9月被捕，被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，以“非法手段”煽

關係改善 陸恢復赴加旅遊團

在日前大陸國家主席習近平與加拿大總理卡尼，進行兩國元首自二○一七年以來的首度正式會談，習還邀請後者訪陸後，中加關係改善。...

俄總理見李強 擬對陸客免簽

俄羅斯總理米舒斯京昨日抵達中國大陸，展開為期兩天的訪問，首站先與大陸國務院總理李強在杭州共同主持中俄總理第卅次定期會晤。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。