俄總理見李強 擬對陸客免簽

俄羅斯總理米舒斯京昨日抵達中國大陸，展開為期兩天的訪問，首站先與大陸國務院總理李強在杭州共同主持中俄總理第卅次定期會晤。李強表示，中方願與俄方加強合作，以維護共同的發展和安全利益。米舒斯京形容中俄關係正處於歷史最高水準，並透露俄國正考慮對大陸旅客實行對等免簽政策。

米舒斯京今日將在北京與大陸國家主席習近平舉行會見。克宮日前表示，俄方期待並且高度重視此次訪問；但拒絕透露俄國總統普亭是否透過米舒斯京向習近平傳遞訊息。

綜合新華社、俄通社報導，李強在定期會晤上表示，中俄是相互信賴的好鄰居、好夥伴，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，兩國支持彼此舉行隆重紀念活動，進一步深化中俄友誼。

李強指出，習近平和普亭年內兩度會晤引領中俄關係高水平發展。當前，國際形勢正經歷深刻變化，中方願與俄方一道，本著兩國領導人達成的重要共識，加強戰略對話，深化各領域合作，維護共同的發展和安全利益。

米舒斯京表示，儘管存在西方制裁，俄中關係仍在發展，並正處於歷史最高水準。俄方願同中方加強高層交往，拓展經貿、人文等領域交流合作。他提到，大陸是俄羅斯最大的對外貿易夥伴，並指美元和歐元在俄中貿易結算中的比率已降至統計誤差水準。

米舒斯京透露，隨著大陸對俄國公民實行免簽，俄方也正為大陸公民擬定相關方案。大陸外交部是在普亭九月訪陸期間，宣布對持俄羅斯普通護照入境者試行卅天免簽，為期一年。

報導指，中俄一致認為，雙方應拓展合作機制、加大合作投入、密切多邊協作。李強和米舒斯京會晤後簽署了聯合公報，並共同見證簽署海關、衛星導航等領域合作文件。