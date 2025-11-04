聽新聞
關係改善 陸恢復赴加旅遊團

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

在日前大陸國家主席習近平與加拿大總理卡尼，進行兩國元首自二○一七年以來的首度正式會談，習還邀請後者訪陸後，中加關係改善。大陸外交部昨在記者會上，以回應提問方式證實，「中方已同意恢復中國公民赴加拿大團隊遊」，願和加方共同努力，為兩國人員往來提供更多便利。

大陸外交部發言人毛寧昨主持例行記者會，她就日前中加元首在南韓慶洲ＡＰＥＣ峰會期間會見表示，雙方就進一步改善發展中加關係達成重要共識、作出戰略引領，中方願和加方一道努力，恢復重啟兩國各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，推動中加關係早日回到健康、穩定、可持續的正確軌道，更好造福兩國人民。

毛寧以回應記者提問方式證實「中方已同意恢復中國公民赴加拿大團隊遊」。她說，綜合考慮大陸遊客出境需求、當地旅遊環境等各方面情況，中方決定恢復旅行社經營大陸公民赴加拿大團隊遊業務。

她說，相信這將進一步促進中國大陸和加拿大人員往來，增進兩國人民相互瞭解和友誼，也希望加方相向而行，為大陸遊客提供安全、舒適的旅遊環境。同時，大陸外交部還決定對法國等國的免簽政策延長至明年年底，自十日起新增對瑞典免簽。

消息發布後，陸媒第一財經報導，大陸旅遊業者認為將帶動北美旅遊業務，去哪兒等平台上前往加拿大機票、旅遊產品搜尋熱度上升。眾信旅遊加拿大產品負責人表示已著手準備秋季賞楓，冬季冰球滑雪極光等旅遊產品。

二○一八年底，因華為高管孟晚舟轉機時，遭加拿大配合美國對她進行拘捕，使中加關係急轉直下，後大陸也拘押被控從事間諜活動的兩名加拿大人，兩國亦在經貿關係上發生摩擦，例如加拿大跟隨美國對大陸電動車加稅後，大陸對加拿大的油菜籽採取反傾銷措施；直到今年三月卡尼接棒杜魯道出任加拿大總理後，雙方關係出現轉圜。

中共 加拿大 陸客 出國旅遊

