中共喊出嚴管 蔡奇：幹部「能上能下」常態化

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中共廿屆四中全會後，主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在人民日報撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在，要解決中共黨內存在的突出問題，需要進一步加大從嚴管黨治黨力度。他並指，要推進領導幹部「能上能下」常態化。

蔡奇表示，經過十多年的努力，全面從嚴治黨取得顯著成效，同時要清醒看到，一些中共黨員幹部對黨的自我革命還抱有錯誤想法，存在鬆勁歇腳、畏難退縮、消極應對甚至刻意牴觸等情緒；有的黨員幹部明哲保身，不願擔當作為；「四風」問題樹倒根存、土壤尚在，不正之風和腐敗現象存量未盡、增量仍然易發多發。

具體做法上，蔡奇提到，完善幹部考核評價機制，堅持重擔當、重實幹、重實績，推進領導幹部能上能下常態化，調整不勝任現職幹部，形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的正確導向。

「四風」問題是形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的合稱。

另據中共中紀委監察部發布，中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席王建軍涉嚴重違紀違法，經中共中央批准，決定給予王建軍開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分。據發布，經查，王建軍喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；利用職權或職務上的影響，為親屬謀取利益；「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易。

同日中紀委國家監委通報，經中共中央批准，對國家發改委前黨組成員、副主任徐憲平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。通報指，徐憲平嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，決定給予徐憲平開除黨籍處分。值得注意的是，徐憲平現年七十歲，已退休十年，依然被通報落馬受查。

中共 蔡奇

