陸整治「裸官」 免職人行前行長易綱等9高官

大陸全國政協常委會第十四次會議一日閉幕，會議一口氣宣布包含中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱等九名高官「不再擔任」政協專門委員會副主任，引起關注。

港媒指，中共十八大後大力整治「裸官」，對配偶已移居國外，或沒有配偶，或子女均已移居國外的官員，一律調整崗位。中央領導人直系親屬更不得留在國外。

大陸全國政協常委會第十四次會議除宣布易綱不再擔任全國政協經濟委員會副主任，其餘八名不再擔任全國政協專委會副主任的還包括：國務院發展研究中心前副主任張軍擴、農業農村部前副部長張桃林、上海交通大學前校長張傑、自然資源部前副部長曹衛星、最高檢察院前副檢察長陳國慶、廣東省政協前主席王榮、國台辦前副主任陳元豐和中國僑聯前副主席隋軍等人。

港媒星島日報「中國觀察」專欄刊發署名紀曉華的文章稱，大陸退休省部級高官擔任全國政協專委會領導職務，本是慣常安排，極少屆中「不再擔任」，而且這次還一次宣布九人去職。其中，易綱、王榮是正部級，與張桃林、張傑、曹衛星等都是全國政協常委。值得注意的是，他們的全國政協常委或委員的職務仍然保留。

文章指，近年大陸從維護國安高度考慮，進一步要求在國外留學的省部級幹部子女，畢業半年後必須回國，否則父母將調整領導崗位。據悉，全國政協這九名高官有的子女已在當地發展，不願回國。例如易綱本身就是海歸派，曾在美國大學任教，有傳其子在美國出生、成長。

公開資料顯示，易綱一九八○年赴美留學，在取得博士學位後，曾任印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯合分校經濟系副教授，並於一九九二年獲終身教職，一九九四年回到大陸。

此外，今年九月廿五日上海市十六屆人大常委會第廿四次會議閉幕，解放日報報導，會議審議並表決通過，決定免去劉多的上海市副市長職務。據稱，現年五十九歲的劉多被免職，原因也是其子女不願回國。報導指，該次會議被免職官員還包括上海市經濟和信息化委員會主任張英、上海市民政局長蔣蕊、上海市生態環境局長晏波等人。