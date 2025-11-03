上月曾稱「一中」自定義 德外長今通話王毅被要求「反對台獨」

德國外交部長瓦德福上月接受路透專訪時提到台灣，表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」。新華社報導，大陸外長王毅3日應約與瓦德福通話時，強調一中原則是中德關係最重要的政治基礎，並要求德方「反對一切台獨行徑」。

瓦德福原訂10月26日訪問大陸，但行程在出發前夕被推遲。德國外交部指，北京遲遲沒有確認除跟王毅以外的其他會晤安排，但拒絕明確指出是哪一方主動取消了此次訪問。

就在瓦德福出訪前，他對台灣的相關表述曾遭北京強硬回擊，大陸外交部指一中原則「沒有任何自定義的理由和空間」，也批評瓦德福「只說維護台海現狀，卻不說反對台獨，實質上是對台獨活動的縱容支持，將對台海和平穩定造成嚴重衝擊。」

據新華社報導，王毅3日是「應德方請求」與瓦德福通電話。瓦德福表示，期待在中方方便時間「盡早」訪問大陸；王毅也歡迎瓦德福「適時」訪問大陸。

王毅表示，中德關係發展的重要經驗是相互尊重、行動指南是合作共贏、正確定位是夥伴關係。中德作為兩個大國和重要經濟體，保持兩國關係健康穩定發展，符合雙方利益和各方期待，有利於世界的和平穩定。中德歷史文化、社會制度不同，存在差異不可避免，雙方應堅持溝通對話、增進瞭解、消除誤解、鞏固互信，但不應搞「麥克風外交」，不能搞違背事實的無端指責。

報導接著引述一大段王毅對瓦德福闡述北京對台政策立場的內容。王毅表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。「一個中國原則」是中德關係最重要的政治基礎。

王毅說，中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解和支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切「台獨」行徑。他並指，中德需要制定更穩定、更可持續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。

新華社引述瓦德福表示，德方高度重視對華關係。他提到，王毅今年7月訪德舉行外交與安全戰略對話十分成功，雙方進行了良好、建設性、富有成效的對話。

瓦德福並強調，「德方堅持『一個中國政策』沒有變化」，願同中方密切各領域交流對話，妥處分歧差異，推進德中全方位戰略夥伴關係向前發展。