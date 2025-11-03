德外長延後訪陸後與王毅通電 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

原訂上月26日訪陸的德國外長瓦德福（Johann Wadephul），後因未能在陸安排足夠多的稀土、半導體議題會談而延後行程。3日大陸外交部公布大陸外長王毅應約與瓦德福通電，王毅向德方重申一個中國原則，還強調「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解並支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切台獨行徑。」

據大陸外交部3日晚間新聞稿，王毅向瓦德福表示，中德關係發展的重要經驗是相互尊重、行動指南是合作共贏、正確定位是夥伴關係。中德作為兩個大國和重要經濟體，維持兩國關係健康穩定發展，符合雙方利益和各方期待，有利於世界的和平穩定。

王毅向瓦德福稱，中德歷史文化、社會制度不同，存在差異不可避免，雙方應堅持溝通對話、增進了解、消除誤解、鞏固互信，但不應搞「麥克風外交」，不能搞違背事實的無端指責。

王毅還向瓦德福提到，「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解並支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。中德需要制定更穩定、更永續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。」

據大陸外交部新聞稿，瓦德福回應，德方高度重視對華關係。「今年7月，您訪德舉行外交與安全戰略對話十分成功，我們進行了良好、建設性、富有成效的對話。我期待在中方方便時間儘早訪華，就兩國關係等重要議題深入溝通。德方堅持一個中國政策沒有變化，願同中方密切各領域交流對話，妥處分歧差異，推進德中全方位戰略夥伴關係向前發展。」

新聞稿提及，「王毅歡迎瓦德福適時訪華。」