快訊

表態了！馬郁雯明參選中正萬華 段宜康陪拜票

WTA年終賽／挑戰破紀錄冠軍獎金 謝淑薇拍下巴黎奧運金牌奪2連勝

聽新聞
0:00 / 0:00

德外長延後訪陸後與王毅通電 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
圖為今年7月3日，王毅與德國外長瓦德福在柏林舉行第8輪中德外交安全戰略對話。（新華社資料照）
圖為今年7月3日，王毅與德國外長瓦德福在柏林舉行第8輪中德外交安全戰略對話。（新華社資料照）

原訂上月26日訪陸的德國外長瓦德福（Johann Wadephul），後因未能在陸安排足夠多的稀土、半導體議題會談而延後行程。3日大陸外交部公布大陸外長王毅應約與瓦德福通電，王毅向德方重申一個中國原則，還強調「中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解並支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切台獨行徑。」

據大陸外交部3日晚間新聞稿，王毅向瓦德福表示，中德關係發展的重要經驗是相互尊重、行動指南是合作共贏、正確定位是夥伴關係。中德作為兩個大國和重要經濟體，維持兩國關係健康穩定發展，符合雙方利益和各方期待，有利於世界的和平穩定。

王毅向瓦德福稱，中德歷史文化、社會制度不同，存在差異不可避免，雙方應堅持溝通對話、增進了解、消除誤解、鞏固互信，但不應搞「麥克風外交」，不能搞違背事實的無端指責。

王毅還向瓦德福提到，「台灣問題是中國內政，事關中國核心利益，事關中國主權和領土完整。一個中國原則是中德關係最重要的政治基礎。中國曾無條件支持德國統一，希望經歷分裂之痛的德國能充分理解並支持中國維護國家的主權和領土完整，反對一切『台獨』行徑。中德需要制定更穩定、更永續的政策框架，確保雙邊關係始終行進在正確軌道上。」

據大陸外交部新聞稿，瓦德福回應，德方高度重視對華關係。「今年7月，您訪德舉行外交與安全戰略對話十分成功，我們進行了良好、建設性、富有成效的對話。我期待在中方方便時間儘早訪華，就兩國關係等重要議題深入溝通。德方堅持一個中國政策沒有變化，願同中方密切各領域交流對話，妥處分歧差異，推進德中全方位戰略夥伴關係向前發展。」

新聞稿提及，「王毅歡迎瓦德福適時訪華。」

關係 外交部 王毅 德國 中方

延伸閱讀

彭博：習近平南韓行 外交斬獲多 分析：結果早已定局

陸娛樂業限韓令 有望鬆綁

16年來首訪陸瑞典外長 斯蒂納加德：75年前就承認北京代表全中國

中法戰略對話 王毅籲法國推動歐盟堅持戰略自主、重申一中原則

相關新聞

處於亂世之秋？胡錫進指台人面臨3選擇：今天台灣相當於1949年的北平

兩岸關係近期因台灣光復80周年再度引發關注，環球時報前總編輯胡錫進2日晚間也在微博發文稱，「今天的台灣就相當於1949年...

遭川普指控秘密測試核武器 陸外交部回應：恪守暫停核試驗承諾

針對美國總統川普指稱，中國正秘密測試核武器。大陸外交部3日回應稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也能夠切實遵守全面禁...

雙邊關係回暖新跡象 大陸宣布恢復赴加拿大旅遊團

大陸外交部宣布，決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大的旅遊團。大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，「綜合考慮中國遊...

雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，他對中美關係很有信心，歷史經驗證明兩國始終無法脫鉤，料明年中美關係會更好...

德外長延後訪陸後與王毅通電 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

原訂上月26日訪陸的德國外長瓦德福（Johann Wadephul），後因未能在陸安排足夠多的稀土、半導體議題會談而延後...

大陸將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓

中國外交部領事司今晚公布2026年12月31日前可單方面免簽入境30天的適用國家，共計46國，包括法國、德國、義大利等歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。