大陸將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓

中國外交部領事司今晚公布2026年12月31日前可單方面免簽入境30天的適用國家，共計46國，包括法國、德國、義大利等歐洲國家，亞洲的日本、韓國和部分中東國家，大洋洲的澳洲、紐西蘭，以及南美洲的巴西、阿根廷等國。

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」公告，2026年12月31日前可單方面免簽入境中國30天的適用國家中，亞洲為韓國、日本、沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林；南美洲為巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭；大洋洲為澳洲、紐西蘭。

其餘均為歐洲國家，為法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、波蘭、葡萄牙、希臘、斯洛維尼亞、斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、摩納哥、列支敦斯登、安道爾、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯、瑞典。

上述46國當中，瑞典為中國新開放單方面入境免簽30天的國家，自今年11月10日至2026年12月31日有效；其餘45國先前已經開放，但效期都延到2026年12月31日。

中國外交部領事司表示，上述國家持普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天可免辦簽證入境。不符合免簽條件者在入境前仍需辦妥中國簽證。