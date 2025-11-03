大陸將46國入境免簽效期延至2026年底 包括日韓

快訊

中央社／ 台北3日電
中國外交部領事司今晚公布2026年12月31日前可單方面免簽入境30天的適用國家，共計46國。出國示意圖。圖／AI生成
中國外交部領事司今晚公布2026年12月31日前可單方面免簽入境30天的適用國家，共計46國，包括法國、德國、義大利等歐洲國家，亞洲的日本、韓國和部分中東國家，大洋洲的澳洲、紐西蘭，以及南美洲的巴西、阿根廷等國。

中國外交部領事司微信公眾號「領事直通車」公告，2026年12月31日前可單方面免簽入境中國30天的適用國家中，亞洲為韓國、日本、沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林；南美洲為巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭；大洋洲為澳洲、紐西蘭。

其餘均為歐洲國家，為法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡、波蘭、葡萄牙、希臘、斯洛維尼亞、斯洛伐克、挪威、芬蘭、丹麥、冰島、摩納哥、列支敦斯登、安道爾、保加利亞、羅馬尼亞、克羅埃西亞、蒙特內哥羅、北馬其頓、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯、瑞典。

上述46國當中，瑞典為中國新開放單方面入境免簽30天的國家，自今年11月10日至2026年12月31日有效；其餘45國先前已經開放，但效期都延到2026年12月31日。

中國外交部領事司表示，上述國家持普通護照人員赴中國經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天可免辦簽證入境。不符合免簽條件者在入境前仍需辦妥中國簽證。

免簽 護照

處於亂世之秋？胡錫進指台人面臨3選擇：今天台灣相當於1949年的北平

兩岸關係近期因台灣光復80周年再度引發關注，環球時報前總編輯胡錫進2日晚間也在微博發文稱，「今天的台灣就相當於1949年...

遭川普指控秘密測試核武器 陸外交部回應：恪守暫停核試驗承諾

針對美國總統川普指稱，中國正秘密測試核武器。大陸外交部3日回應稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也能夠切實遵守全面禁...

雙邊關係回暖新跡象 大陸宣布恢復赴加拿大旅遊團

大陸外交部宣布，決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大的旅遊團。大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，「綜合考慮中國遊...

雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，他對中美關係很有信心，歷史經驗證明兩國始終無法脫鉤，料明年中美關係會更好...

德外長延後訪陸後與王毅通電 王毅提一中原則、籲勿「麥克風外交」

原訂上月26日訪陸的德國外長瓦德福（Johann Wadephul），後因未能在陸安排足夠多的稀土、半導體議題會談而延後...

