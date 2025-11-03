美財長警告陸「再限稀土就加關稅」 陸外交部冷回：施壓威脅無益

快訊

中央社／ 台北3日電
針對美國財政部長貝森特2日警告，若中國繼續限制稀土出口，川普政府已準備好提高關稅，中國外交部發言人毛寧今天說，威脅和施壓無助於解決問題。路透
針對美國財政部長貝森特2日警告，若中國繼續限制稀土出口，川普政府已準備好提高關稅，中國外交部發言人毛寧今天說，威脅和施壓無助於解決問題。路透

針對美國財政部長貝森特2日警告，若中國繼續限制稀土出口，川普政府已準備好提高關稅，中國外交部發言人毛寧今天說，威脅和施壓無助於解決問題。當務之急是中美應認真落實兩國元首釜山會晤達成的共識，為中美經貿合作注入更多穩定性。

中國外交部下午舉行例行記者會。央視報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

毛寧表示，關於中國的稀土出口管制政策，中方主管部門已多次闡明立場。而中美經貿團隊吉隆坡磋商的成果「充分說明，對話和合作是解決問題的正確途徑，威脅和施壓無助於問題的解決」。

她說，當務之急是中美雙方認真落實兩國元首釜山會晤達成的「重要共識」，為中美經貿合作和世界經濟注入更多穩定性。

貝森特（Scott Bessent）美東時間2日接受福斯電視網（Fox Networks）福斯週日新聞（Fox News Sunday）節目訪談時表示：「中國掌控（稀土）市場，但遺憾的是，事實證明他們有時候不是可靠夥伴。」

貝森特提到，希望「我們（美國）能夠仰賴他們（中國）成為更可靠夥伴」，否則「我們可能會再次威脅課徵關稅」。他強調，華府已準備好將關稅手段「充分利用到極致」。

外交部 毛寧 貝森特 美中關係

