中國延長對部分國家免簽政策並納入瑞典

（德國之聲中文網）中國外交部宣布，將延長對包括法國在內的部分國家的單方面免簽入境政策至2026年12月31日，並自2025年11月10日起將瑞典納入該政策適用範圍。這一舉措旨在進一步擴大高水平對外開放，便利中外人員往來，推動旅游業復蘇。

外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，此次延長和擴展免簽政策是落實黨的二十屆四中全會精神的重要舉措。盡管毛寧未明確列舉國家名單，但其措辭“法國等國”暗示，德國、西班牙等此前已享受免簽待遇的歐洲國家應該也將繼續受益。

根據現行政策，來自符合條件國家的訪客可在不辦理簽證的情況下，以商務、旅游、探親或過境為目的入境中國，停留時間最長為30天。該政策原定於2025年底到期，適用於包括德國、西班牙在內的30多個國家。

中國將對南美五國實行免簽

路透社指出，此次免簽政策的延長和擴展，是中國吸引外國游客、恢復因疫情受創的旅游業、加強國際交流的重要步驟。與此同時，中國也在積極緩和與歐盟的貿易緊張關系。

研究：單方面免簽促進中國旅游業復蘇初顯成效

在中美領導人於韓國會晤後，中國宣布暫停擴大稀土出口管制措施一年。歐盟方面確認，該舉措也適用於歐盟國家。上周，中歐官員在布魯塞爾舉行會談，致力於緩解貿易摩擦。

中國商務部表示，雙方同意繼續保持溝通與交流，推動中歐產業鏈和供應鏈的穩定與順暢運行。

（路透社）

