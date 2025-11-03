雙邊關係回暖新跡象 大陸宣布恢復赴加拿大旅遊團

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧3日宣布，中方決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大團隊遊業務。（美聯社）

大陸外交部宣布，決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大的旅遊團。大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，「綜合考慮中國遊客出境需求、當地旅遊環境等各方面的情況，中方決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大團隊遊業務，相信這將進一步促進中國同加拿大的人員往來，增進兩國人民的相互瞭解和友誼」。

據悉，新冠疫情期間，因境外旅遊風險和疫情防控要求，大陸國內旅行社被要求暫停組織中國公民出境團隊遊。疫情後，大陸文化和旅遊部陸續公告出境團隊遊國家名單，但加拿大一直被排除在外，引起加拿大方面的深切關注。

2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司副董事長兼財務長孟晚舟，導致中加關係緊張，隨後中國也以涉嫌間諜活動為由拘留兩名加拿大人。今年7月，加拿大總理卡尼宣布對從中國進口的多個類別鋼鐵產品徵收25%附加關稅。中國則在次月宣布，對加拿大進口的菜籽油臨時徵收75.8%的關稅。

但近期兩國關係出現好轉跡象。借亞太經合組織（APEC）領導人峰會的契機，大陸國家主席習近平10月31日與加拿大總理卡尼會面，這是中加兩國領導人時隔八年再會晤。

習近平說，中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此。中方願同加方一道努力，以這次會見為契機，推動中加關係早日回到健康、穩定、可持續的正確軌道。

據法新社報導，卡尼對媒體表示，他現在與北京方面建立了「一條直接溝通的渠道」，而且他已接受習近平的邀請，將於「明年年初」訪問中國。

