遭川普指控秘密測試核武器 陸外交部回應：恪守暫停核試驗承諾

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧強調，中國恪守暫停核試驗的承諾。此為毛寧資料照。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧強調，中國恪守暫停核試驗的承諾。此為毛寧資料照。（美聯社）

針對美國總統川普指稱，中國正秘密測試核武器。大陸外交部3日回應稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也能夠切實遵守全面禁止核試驗條約的義務和暫停核試驗的承諾。

川普在2日播出的哥倫比亞廣播公司專訪中說，俄羅斯和中國都在進行未公開的核試驗，美國「不想成為唯一一個沒有進行核試驗的國家。」

大陸外交部發言人毛寧周一在例行記者會上被問及中方回應時表示，作為聯合國安理會常任理事國和負責任的核武器國家，中國始終堅持走和平發展道路，奉行不首先使用核武器的政策，堅持自衛防禦的核戰略，恪守暫停核試驗的承諾。

毛寧說，「我們願意同各方一道共同維護全面禁止核試驗條約的權威，維護國際核裁軍和核不擴散體系」。

她並指出，「我們希望美方也能夠切實遵守全面禁止核試驗條約的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護國際核裁軍和核不擴散體系，維護全球的戰略平衡與穩定。」

