處於亂世之秋？胡錫進指台人面臨3選擇：今天台灣相當於1949年的北平

兩岸關係近期因台灣光復80周年再度引發關注，環球時報前總編輯胡錫進2日晚間也在微博發文稱，「今天的台灣就相當於1949年的北平，已被解放軍的力量圍住，只待解放。」他並指出，台灣民眾目前面臨三種選擇：支持統一、不問政治，或與台獨綁定。

胡錫進表示，台灣處於亂世之秋，但台灣的未來已經非常確定。他認為，從政治角度看，台灣面臨三種選擇：

一、跟上中華民族的大目標，堅定擁護一個中國，支持統一。這樣做在當前的台灣或許仍會有一段時間的不順利，甚至遭到民進黨當局的打壓，但這是一個不斷上升、充滿希望的立場選擇，今天為此所經歷的全部困難，在不太久的將來都會得到回報；

二、不問政治，專心於自己的具體事業和生活，靜待台灣的動盪塵埃落定，與未來的國家統一自動接軌。大量中間人士，以及淺藍、淺綠的人士，大體都屬於這一類；

三、與「台獨」綁定，輕信民進黨的欺騙宣傳，醉心於眼下的短期幻覺和利益。這樣做在目前民進黨當局控制的政治生態中可能相對更順風順水，但這絕對是在錯誤的時間錯誤的地點搭了一部錯誤的戰車。

胡錫進說，用不了太久，那樣做的骨幹和頑固分子將會在台灣形勢的劇變中自食其果，其他入局太深的人則會幻滅，懊悔。

胡錫進表示，他反覆說過，「今天的台灣就相當於1949年的北平」。雖然時間單位會比70幾年前大一些，但實力格局所導致的政治邏輯別無二致。

文章指出，鄭麗文從民進黨黨員成長為高呼「我們都是中國人」的國民黨主席，網紅「館長」陳之漢從民進黨擁躉轉為公開支持兩岸統一，這些變化非常深刻，是台灣政治和社會生態響起的一聲又一聲驚雷。

胡錫進最後稱，「台海已是山雨欲來風滿樓，別把大方向看錯了，在歷史大潮中順流而行，這已成為島內非常重要的事情。」

不過胡錫進這篇文章也引發一些大陸網友不同的聲音。有人留言稱：「好好過幾天日子不好嗎？」、「人家GDP超過韓國」、「台灣怎麼就處於亂世了？」、「關心關心北京房價吧，太慘了」、「台灣和大陸哪個發達？」、「快了，比國足進世界盃要快得多！」