雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，他對中美關係很有信心，歷史經驗證明兩國始終無法脫鉤，料明年中美關係會更好。

由團結香港基金主辦的世界灣區經濟論壇今日在金鐘舉辦，鄭永年發表演講探討灣區發展路徑。他指出，川習會後中美達成階段性協議，兩國未來競爭仍舊不可避免，但是很難脫鉤，雙方在政治、經濟和人文仍不斷交往。從川普第一任期再到拜登政府四年，雙方減少了對彼此過高的依賴，但始終無法脫鉤，因中美關係並不衝突，兩國的經濟實際上互相需要。

鄭永年指出，就像川普在與習近平會面時提到「G2峰會」，這意味著兩國現在在比較平等的地位。在科技上，雖然頂端高端的技術在美國，但實際使用量很少，而中方在被打壓之下不斷投入，與美方差距已越來越小。另一方面，美方管制高端晶片出口亦犧牲很大，就如輝達失去了中國巨大的市場。

鄭永年表示，明年中美元首互訪，加上明年的APEC峰會及G20峰會，有很多見面機會，相信中美關係會更好。

據稱，鄭永年曾多次進中南海講課，其所寫的《中國模式經驗與挑戰》一書於2010年成為中共中央黨校指定教材。