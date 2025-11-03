快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

聽新聞
0:00 / 0:00

雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年預料，中美關係明年會更好。（圖／取自中國房地產網）
香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年預料，中美關係明年會更好。（圖／取自中國房地產網）

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，他對中美關係很有信心，歷史經驗證明兩國始終無法脫鉤，料明年中美關係會更好。

由團結香港基金主辦的世界灣區經濟論壇今日在金鐘舉辦，鄭永年發表演講探討灣區發展路徑。他指出，川習會後中美達成階段性協議，兩國未來競爭仍舊不可避免，但是很難脫鉤，雙方在政治、經濟和人文仍不斷交往。從川普第一任期再到拜登政府四年，雙方減少了對彼此過高的依賴，但始終無法脫鉤，因中美關係並不衝突，兩國的經濟實際上互相需要。

鄭永年指出，就像川普在與習近平會面時提到「G2峰會」，這意味著兩國現在在比較平等的地位。在科技上，雖然頂端高端的技術在美國，但實際使用量很少，而中方在被打壓之下不斷投入，與美方差距已越來越小。另一方面，美方管制高端晶片出口亦犧牲很大，就如輝達失去了中國巨大的市場。

鄭永年表示，明年中美元首互訪，加上明年的APEC峰會及G20峰會，有很多見面機會，相信中美關係會更好。

據稱，鄭永年曾多次進中南海講課，其所寫的《中國模式經驗與挑戰》一書於2010年成為中共中央黨校指定教材。

中美關係 G20峰會 川普 川習會

延伸閱讀

民主黨大選死因為何？研究：「白左」政策失工薪階層支持

陸學者：賴清德強調與美西是「民主價值同盟」已沒用了

川普審批美銀行併購平均只需4個月 30年來最快 帶動掀整併熱潮

川普接受CBS專訪 五要點原話重現

相關新聞

處於亂世之秋？胡錫進指台人面臨3選擇：今天台灣相當於1949年的北平

兩岸關係近期因台灣光復80周年再度引發關注，環球時報前總編輯胡錫進2日晚間也在微博發文稱，「今天的台灣就相當於1949年...

遭川普指控秘密測試核武器 陸外交部回應：恪守暫停核試驗承諾

針對美國總統川普指稱，中國正秘密測試核武器。大陸外交部3日回應稱，中國恪守暫停核試驗的承諾，希望美方也能夠切實遵守全面禁...

雙邊關係回暖新跡象 大陸宣布恢復赴加拿大旅遊團

大陸外交部宣布，決定恢復旅行社經營中國公民赴加拿大的旅遊團。大陸外交部發言人毛寧3日在例行記者會上表示，「綜合考慮中國遊...

鄭麗文「我是中國人」認同 陸學者：兩岸和平積極現象

鄭麗文「我是中國人」表態，成為她接任國民黨主席後，能否促進國共交流、兩岸關係發展的指標之一，在3日於北京召開的一場以抗戰...

雙方互補「始終無法脫鉤」 學者鄭永年：看好美中關係明年會更好

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年表示，他對中美關係很有信心，歷史經驗證明兩國始終無法脫鉤，料明年中美關係會更好...

又有官員違紀！「退休10年」前發改委副主任徐憲平 搞權錢交易遭開除黨籍

中共中央紀委國家監委網站3日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對國家發展和改革委員會前黨組成員、副主任徐憲平嚴重違紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。