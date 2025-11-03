又有官員違紀！「退休10年」前發改委副主任徐憲平 搞權錢交易遭開除黨籍

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
已退休十年的前發改委副主任徐憲平，被指控大搞權錢交易收受巨額財務，被開除黨籍。（圖／取自法制文萃報）
中共中央紀委國家監委網站3日通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對國家發展和改革委員會前黨組成員、副主任徐憲平嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

經查，徐憲平喪失理想信念，背棄初心使命，紀法意識淡薄，對抗組織審查；無視中共中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請，借用管理和服務對象車輛；違反組織原則，違規為他人職務晉升、崗位調整提供幫助；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，接受管理和服務對象提供的裝修服務；貪欲膨脹，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款審批、企業經營、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指出，徐憲平嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理，決定給予徐憲平開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

徐憲平2009年至2014年任大陸國家發展和改革委員會副主任。今年3月27日，中共中央紀委國家監委網站通報，徐憲平涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

根據公開資料，徐憲平現年70歲，湖南隆回人。徐憲平已退休10年，退休前是大陸國務院參事。在被查五天前的3月22日，徐憲平還以「國家發展與改革委員會原副主任」的身分出席了公開活動。

