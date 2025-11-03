川習會未談台灣 學者：非單純忽略 是「策略沈默」

亞太經合會（APEC）、川習會等重要事件日前落幕，中經院院長連賢明認為，川習會主要成果就是美國以降低芬太尼10%關稅換取中國大陸繼續買農產品。樂觀看，中美雙方仍僵持或讓美國有些餘裕處理台灣經貿協議；對於台灣議題，台北海洋科技大學助理教授吳致瑟表示，「川習會」沒有談台灣是一種「策略沉默」，這是有意識、暫時的談判節奏控制，而非是單純忽略。

國策研究院文教基金會3日在台北舉辦地緣政治新局勢座談會，邀請專家學者評析川習會、東協峰會與APEC會後中美台政經關係。

連賢明表示，相較川普1.0，中國大陸這次談判做好準備，包括稀土、農業等反制工具，甚至調整半導體規則、農產品輸入、反傾銷與反壟斷調查等舉措，可以看到中方有準備，且打算進行長期抗戰。

連賢明認為，川習會是做好結論的會議，雙方大概有共識，不當面翻臉，但對於要如何合作沒有共識。對於台灣議題的角色，連賢明推測，川習會中可能有帶到，但兩邊立場有差異，所以未往下談，認為可以不用太擔心台灣被出賣，因為「中美分歧大到很難在台灣議題上達到共識就能解決。」

台北海洋科技大學助理教授吳致瑟提供會議書面報告指出，「川習會避談台灣」是一種雙方相互傳遞的訊號，有著為雙方競爭關係中設定「緩和邊界」（護欄），讓對話聚焦在可操作的經貿領域來維持溝通，至於「深水區」的戰略紅線問題則保持模糊。從美方的思維來看，若在川普2.0的「美中領導人」第一回會晤就納入台灣議題，不僅會讓北京因此選擇關門，也會削弱美方在後續談判中的靈活性。

對於台美後續談判，與台灣產業最切身的半導體課稅議題，連賢明說，中經院判斷川普還未搞清楚何種對美國最有利，目前先進製程掌握在台韓手上，如果課稅，稅率會直接轉嫁到美國廠商。因此，川普要想一個方式提供這些廠商有誘因在美國設廠，目前台積電、三星都已承諾相當大投資金額，未來如何利用課稅提高誘因，是川普談話中還未看到清楚的走向，在半導體議題上，中美關係的影響會比較淡化。

對於稀土，連賢明稱，稀土資源不是光中國大陸才有，只是處理上耗能源，很多國家不願進入，一旦有國家進入，中國大陸就會低價傾銷，導致過去幾十年大陸市佔達九成。但相信後續如果被歐美當戰略性產業，相關投資會有調整。

連賢明說，台灣在中美間扮演的角色常呈現無奈感，好像貿易談判台灣都是棋子，不過美國事實上最關心「兩個S」：一個就是造船（shipbuilding），一個就是半導體（semiconducter）。特別後者，台灣導向哪一邊，中美競爭就會有不同的結果，因此不能認為台灣只能任人宰割，因此要對台灣有自信，台灣可以扮演重要角色，不過這種牌未到必要時刻沒必要亮。