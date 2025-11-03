鄭麗文「我是中國人」認同 陸學者：兩岸和平積極現象

鄭麗文「我是中國人」表態，成為她接任國民黨主席後，能否促進國共交流、兩岸關係發展的指標之一，在3日於北京召開的一場以抗戰為主題的研討會期間，學者認為，鄭麗文對兩岸關係的表態，與過去幾年的國民黨有很大不同，這也反映台灣民意變化，對未來兩岸關係和平穩定，促進共同合作和國家統一進程，「是一個非常積極的現象」。

「全球視野下的中國抗戰」國際學術研討會2到3日在北京大學召開，陸方邀請近百位海內外包括台灣學者，和大陸涉台學者與會。今天上午，舉辦「台灣的抗日運動」等主題分組會議，有兩岸學者出席。

台灣暨南國際大學榮譽教授、浙江大學中西書院特聘教授徐泓在主持會議時首先坦言，台灣歷史問題相當複雜，且現在影響嚴重的日本因素，在歷史研究上過去是相對薄弱的，也受到政治影響。對此，浙江大學歷史學院教授陳紅民、廈門大學台灣研究院歷史研究所教授陳忠純發言時，都提到台灣與大陸抗日活動的連結，和大陸在收復台灣的努力等。

清華大學公共管理學院教授、台灣研究院院長巫永平強調，要導正視聽，弘揚正確史觀，第一，台灣光復是中華民族長達100年來，被侵略受欺侮歷史的終結；第二，台灣光復是中國人民抗日戰爭勝利取得的重要成果；第三，日本佔領統治台灣50年的歷史，在台灣內部遭到扭曲。

巫永平認為，在台獨勢力竄改下，台灣錯誤二戰史觀體現在美化日本殖民統治，把日本戰敗投降說成「終戰」，甚至出現對日本殖民者的病態感激崇拜，以及用台灣地位未定論挑戰聯大2758號決議等。為此，大陸要通過弘揚正確二戰史觀，鞏固統一敘事，削弱瓦解賴清德推動的台獨敘事，為大陸國家統一塑造大勢。

巫永平會後受訪時還提到，儘管近幾年民進黨虛構台獨敘事，但隨台灣年輕人逐漸透過網路了解真實的大陸，近年一些網紅傳播下，相較民進黨為了謀獨，執政上引發老百姓不滿，還有民眾對「美國會來保護我們，所以台獨是可行的」這一信任基礎的動搖，使台灣民意發生變化，所以國民黨主席選舉才會出現這個結果，當選人理直氣壯地提出對於「中國人」的認同。

巫永平說，鄭麗文對兩岸關係的表態，與過去國民黨有很大的不同，且過去台灣在「去中國化」下影響「國家認同」，不敢說自己是「中國人」，現在這一趨勢，對未來兩岸關係和平穩定，促進共同合作和國家統一進程，「是一個非常積極的現象」。