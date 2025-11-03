快訊

歐盟駐港辦：言論及學術自由已影響赴香港留學吸引力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉表示，言論及學術自由已影響香港留學吸引力。（美聯社）
歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉（Harvey Rouse）說，言論及學術自由影響香港留學吸引力，香港院校要吸引國際生，政治層面不容忽視，建議香港強化自身開放程度及獨特性。

香港《明報》3日刊登與盧效偉專訪。盧效偉表示，近年香港院校在國際的排名上升，對於取錄國際學生有幫助，「但如要到某地方讀書三、四年，政治部分都要考慮」。

他說，言論及學術自由影響留學吸引力，而香港近年的國際形象明顯受挫。盧效偉舉例說，歐洲學生關注小眾權益，「而他們都有留意立法會最近發生的事」。他指的是香港立法會9月否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

談到歐盟稍早前發表「2024香港年度報告」，形容香港基本自由持續受蠶食，香港政府表示強烈不滿和反對，盧效偉對此稱不會評論，重申特區政府應保持開放。

對此，香港政府發言人則對香港《明報》表示，香港政府嚴格落實《基本法》對香港自由和人權的充分保障，指有外部勢力及其代理人一直抹黑香港的現況，亦有媒體「蠱惑人心」。

相關新聞

促進兩岸交流 台灣民眾赴陸可辦落地簽的口岸增至100個

大陸國家移民管理局3日公告，為支持擴大開放、服務高質量發展，推出10項出入境管理新措施，包括11月20日起，增加天津港等...

鄭麗文「我是中國人」認同 陸學者：兩岸和平積極現象

鄭麗文「我是中國人」表態，成為她接任國民黨主席後，能否促進國共交流、兩岸關係發展的指標之一，在3日於北京召開的一場以抗戰...

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

日本首相高市早苗日前在APEC會議期間與台灣領袖代表林信義會面，並在社交媒體帳號上發布消息和照片，並稱林信義為台灣「總統...

陸學者：賴清德強調與美西是「民主價值同盟」已沒用了

日前「川習會」上，中美未提台灣問題引起討論，對於美國總統川普「2.0」時期，清華大學公共管理學院教授、台灣研究院院長巫永...

彭博：習近平南韓行 外交斬獲多 分析：結果早已定局

中國國家主席習近平近日會見美國總統川普並在亞太經合會議（APEC）密集出席10多項雙多邊活動。美媒2日總結習近平此行，為...

人行前行長易綱軟著陸？ 卸政協經濟委會副主任職

新華社報導，中國政協第14屆全國委員會常務委員會第14次會議1日下午在北京閉幕。據報導，本次會議經表決，有多達十名各專門...

