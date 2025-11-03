歐盟駐港辦：言論及學術自由已影響赴香港留學吸引力

歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉（Harvey Rouse）說，言論及學術自由影響香港留學吸引力，香港院校要吸引國際生，政治層面不容忽視，建議香港強化自身開放程度及獨特性。

香港《明報》3日刊登與盧效偉專訪。盧效偉表示，近年香港院校在國際的排名上升，對於取錄國際學生有幫助，「但如要到某地方讀書三、四年，政治部分都要考慮」。

他說，言論及學術自由影響留學吸引力，而香港近年的國際形象明顯受挫。盧效偉舉例說，歐洲學生關注小眾權益，「而他們都有留意立法會最近發生的事」。他指的是香港立法會9月否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

談到歐盟稍早前發表「2024香港年度報告」，形容香港基本自由持續受蠶食，香港政府表示強烈不滿和反對，盧效偉對此稱不會評論，重申特區政府應保持開放。

對此，香港政府發言人則對香港《明報》表示，香港政府嚴格落實《基本法》對香港自由和人權的充分保障，指有外部勢力及其代理人一直抹黑香港的現況，亦有媒體「蠱惑人心」。