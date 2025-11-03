快訊

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本首相高市早苗（右）在Ｘ發布與台灣APEC領袖代表林信義（左）的合影。（取自高市早苗Ｘ）
日本首相高市早苗日前在APEC會議期間與台灣領袖代表林信義會面，並在社交媒體帳號上發布消息和照片，並稱林信義為台灣「總統府資政」。

大陸駐日本大使館發言人回應指出，日方罔顧中方嚴正立場，執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面並公開炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑釁中國主權安全利益。中方對此表示堅決反對和強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。

據香港文匯網，北京聯合大學政治學研究所所長朱松嶺表示，在APEC會議這一本應聚焦經濟合作的多邊舞台上，高市早苗卻「公器私用」，刻意安排與台灣當局人員會面，並在社交媒體高調發布合影，試圖製造「外交突破」的假象。

朱松嶺稱，高市這一行徑不只是違背一中原則和中日四個政治文件精神的輕率之舉，更暴露出日本政壇對中國統一大勢的焦慮與誤判。他強調，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。高市早苗此舉，既是對中國主權的挑釁，更是對中日關係底線的踐踏。

他指出，第一，日本在台灣問題上玩火，其意不軌、其心可誅。高市早苗在APEC場邊「偶遇」台灣官員的會面，並非偶然，而是有組織、有預謀的政治挑釁。她將台灣官員稱為「總統府資政」，是對中國國家主權和領土完整的粗暴侵犯。

更值得警惕的是，日本政壇右翼力量近年來在台灣問題上頻頻「踩線」，從「台日安保對話」鼓吹到協助民進黨軍備擴張，再到與「台獨」政客頻繁互動，正在試圖將台灣問題「國際化」「多邊化」。

第二，台灣問題是中日關係的試金石，不容任何模糊與鬆動。台灣從來都是中國的核心利益所在，台灣問題上的態度是中日關係的政治基礎。中日邦交正常化以來，歷屆日本政府均承諾「充分理解並尊重中國在台灣問題上的立場」。但近年來，日本政壇部分右翼勢力卻逆歷史潮流而動，不斷模糊甚至挑戰中日關係的底線。

朱松嶺表示，必須警惕，一旦日本政壇形成挑戰一中原則的系統性衝動，後果將是災難性的。這不僅會導致中日關係的重大倒退，更將嚴重損害地區和平穩定。

第三，中國統一大勢不可逆，日本切勿錯判形勢站錯隊。朱松嶺說，2025年是台灣光復80周年。在這個特殊節點上，日本非但不反思歷史罪責，反而在台灣問題上火上澆油，其所傳遞出的戰略信號極其危險。

他表示，台灣是中國不可分割的領土。台灣問題不是「戰略博弈」，而是中國人民的家國大義。倘若日方一意孤行，將戰略投機凌駕於歷史事實之上，勢必會在中國統一的滾滾洪流中被掃入歷史的塵埃。高市早苗這一「會面」的代價，不僅將由她本人買單，更可能讓整個中日關係為之付出沈重代價。

