亞投行擬在港設立辦事處 港府表歡迎

由中國主導成立的亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）計畫在港設立辦事處，港府今天表示歡迎。

港府表示，亞投行計畫在港設立辦事處，以滿足不斷增長的業務需要，港府歡迎亞投行的決定，並會全力協助亞投行推動亞洲基礎設施的可持續發展。

香港財經事務及庫務局局長許正宇說：「……我們都感到非常欣喜，會積極配合亞投行的需要，為設立該辦事處提供所需支援。」

他說，作為亞投行成員，香港一直致力協助亞投行充分利用本地蓬勃的資本市場、世界級的專業服務和多元化的金融產品，以支持該行在項目融資、發債、投資及財務管理等方面的運作；香港會繼續發揮「一國兩制」下內聯外通的獨特優勢，為亞投行長遠發展作出積極貢獻。

據介紹，亞投行成立於2016年1月，香港於2017年6月成為亞投行成員。

亞投行是一所多邊發展銀行，目的是通過在基礎設施和其他生產領域的投資，促進經濟可持續發展、創造財富，以及改善亞洲基礎設施互聯互通。

此外，亞投行鼓勵民營資本參與投資有利於區域經濟發展的項目、企業和活動。

網上資料顯示，亞投行由北京方面主導成立，中國國家主席習近平於2013年訪問印尼時，首先倡議成立。翌年4月，中方表示正爭取早日成立亞投行，其後由中國國際金融有限公司（中金公司）董事長金立群擔任亞洲基礎設施投資銀行籌備組組長。

有分析指出，在中方的主導下，國際調解院的總部已落戶香港，如果亞投行落實在港設立辦事處，反映出北京方面正不斷協助香港成為國際機構落戶的平台，而這都是「反送中」運動爆發後的事。