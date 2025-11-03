為親屬謀取利益 中證監前副主席王建軍遭雙開

中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席王建軍涉嚴重違紀違法，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王建軍開除黨籍處分，由大陸國家監委給予其開除公職處分。

據中共中紀委監察部網站消息，經查，王建軍喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；利用職權或職務上的影響，為親屬謀取利益；「靠監管吃監管」，將公權力異化為謀取個人私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在公司上市、融資等方面謀利，並非法收受巨額財物。

此外，王建軍被指嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

據公開資料顯示，1968年3月出生的王建軍，長期在中證監系統工作，曾任中證監市場監管部主任，中證監辦公廳主任、黨委辦公室主任；2016年4月出任深圳證券交易所黨委副書記、總經理；2020年2月任深圳證券交易所黨委書記，2020年3月任深圳證券交易所黨委書記、理事長。

報導稱，已依法收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。