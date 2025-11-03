蔡奇：「四風」問題仍存 需進一步從嚴管黨治黨

主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在3日出版的中共中央機關報《人民日報》上撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在等問題。要解決黨內存在的突出問題，需要進一步加大從嚴管黨治黨力度。

蔡奇在《持之以恆推進全面從嚴治黨》文章中提出，全面從嚴治黨為新時代中共和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供根本保障，同時，形勢任務發展變化對全面從嚴治黨提出新要求。

蔡奇說，經過十多年不懈努力，全面從嚴治黨取得了顯著成效，積累了豐富經驗。同時要清醒看到，一些黨員幹部對黨的自我革命還抱有錯誤想法，存在鬆勁歇腳、畏難退縮、消極應對甚至刻意牴觸等情緒；有的黨員幹部明哲保身，不願擔當作為；「四風」問題樹倒根存、土壤尚在，不正之風和腐敗現象存量未盡、增量仍然易發多發；有些地方和單位管黨治黨責任落實不到位，等等。

他提出，要堅持正確用人導向、激發幹部隊伍內生動力和整體活力，「要堅持把政治標準放在首位。」

蔡奇表示，要引導幹部樹立和踐行正確政績觀，健全有效防範和糾治政績觀偏差工作機制，完善和落實領導幹部任期制，健全領導班子主要負責人變動交接制度，防止一些幹部急功近利、盲目蠻幹、搞「形象工程」和「政績工程」。

他說：「完善幹部考核評價機制，堅持重擔當、重實幹、重實績，推進領導幹部能上能下常態化，調整不勝任現職幹部，形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的正確導向。」

「四風問題」是指中國大陸官員中常見的作風問題，為形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的合稱，是中共官方用語。