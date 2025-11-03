蔡奇：「四風」問題仍存 需進一步從嚴管黨治黨

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央政治局常委蔡奇提出，需要進一步加大從嚴管黨治黨力度。（新華社）

主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在3日出版的中共中央機關報《人民日報》上撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在等問題。要解決黨內存在的突出問題，需要進一步加大從嚴管黨治黨力度。

蔡奇在《持之以恆推進全面從嚴治黨》文章中提出，全面從嚴治黨為新時代中共和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革提供根本保障，同時，形勢任務發展變化對全面從嚴治黨提出新要求。

蔡奇說，經過十多年不懈努力，全面從嚴治黨取得了顯著成效，積累了豐富經驗。同時要清醒看到，一些黨員幹部對黨的自我革命還抱有錯誤想法，存在鬆勁歇腳、畏難退縮、消極應對甚至刻意牴觸等情緒；有的黨員幹部明哲保身，不願擔當作為；「四風」問題樹倒根存、土壤尚在，不正之風和腐敗現象存量未盡、增量仍然易發多發；有些地方和單位管黨治黨責任落實不到位，等等。

他提出，要堅持正確用人導向、激發幹部隊伍內生動力和整體活力，「要堅持把政治標準放在首位。」

蔡奇表示，要引導幹部樹立和踐行正確政績觀，健全有效防範和糾治政績觀偏差工作機制，完善和落實領導幹部任期制，健全領導班子主要負責人變動交接制度，防止一些幹部急功近利、盲目蠻幹、搞「形象工程」和「政績工程」。

他說：「完善幹部考核評價機制，堅持重擔當、重實幹、重實績，推進領導幹部能上能下常態化，調整不勝任現職幹部，形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的正確導向。」

「四風問題」是指中國大陸官員中常見的作風問題，為形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風的合稱，是中共官方用語。

促進兩岸交流 台灣民眾赴陸可辦落地簽的口岸增至100個

大陸國家移民管理局3日公告，為支持擴大開放、服務高質量發展，推出10項出入境管理新措施，包括11月20日起，增加天津港等...

人行前行長易綱等9高官去職 傳因中共強力整治「裸官」

大陸全國政協常委會第十四次會議1日閉幕，「史無前例」一口氣宣布中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱等九人「不再擔任」全國政...

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

日本首相高市早苗日前在APEC會議期間與台灣領袖代表林信義會面，並在社交媒體帳號上發布消息和照片，並稱林信義為台灣「總統...

為親屬謀取利益 中證監前副主席王建軍遭雙開

中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席王建軍涉嚴重違紀違法，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王建...

主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在3日出版的中共中央機關報《人民日報》上撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在等問...

55歲王道席調任湖南 此前身兼兩部副部長

此前擔任中國大陸應急管理部副部長、水利部副部長的王道席，已出任中共湖南省委委員、常委。他長期任該兩個部門的副部長。

