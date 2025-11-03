55歲王道席調任湖南 此前身兼兩部副部長

此前擔任中國大陸應急管理部副部長、水利部副部長的王道席，已出任中共湖南省委委員、常委。他長期任該兩個部門的副部長。

《新湖南》客戶端2日發布消息，中共中央批准，王道席任中共湖南省委委員、常委。

公開資料顯示，王道席今年55歲，江蘇宿遷人，有河海大學水文系陸地水文專業碩士、博士學位。

王道席長期在大陸水利系統工作。據財新網報導，他曾在中國水利部黃河水利委員會任職25年，任委員會水資源管理與調度局副局長、委員會黑河流域管理局副總工程師、黃河水利委員會黃河水利科學研究院院長等職位。

2021年，王道席從水利部黃河水利委員會黃河水利科學研究院院長、黨委副書記調任寧夏回族自治區人民政府副主席、黨組成員。2022年12月任中國水利部副部長、黨組成員，次年兼任中國應急管理部副部長、黨委委員，直至此番空降中共湖南省委。