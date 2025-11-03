快訊

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

港媒：深圳成為粵港澳大灣區龍頭

中央社／ 香港3日電

發展粵港澳大灣區是中國高層的重要經濟戰略，而香港過去被許多人視為區內龍頭，但有港媒分析，近期一些跡象顯示，大灣區的龍頭地位呈現轉折，深圳已成為區內龍頭，而非香港。

明報今天刊文指出，這些跡象包括中國國家主席習近平日前宣布，深圳明年11月舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。

此外，中國全運會火炬傳遞昨天分別在深圳、廣州、香港、澳門舉行，啟動儀式又安排在深圳，較其他城市早半個小時傳遞，有廣東省委書記黃坤明等省市領導出席。

文章透露，有親北京的香港建制派人士說，由APEC會議選址到全運會火炬儀式安排，已凸顯出深圳在大灣區的「龍頭地位」。

文章表示，香港是APEC的單獨成員，不可能以中國一分子主辦會議，但了解情況的消息人士透露，廣州及深圳一直在爭奪舉辦這項會議，最終深圳成功爭取。

據指出，在粵港澳大灣區中，香港、廣州、深圳一直暗中較勁，爭取大灣區龍頭城市地位，但有建制人士說，由APEC會議到火炬傳送安排，都反映出深圳已成為大灣區龍頭城市的地位，並指「香港自己唔（不）爭氣，人哋（家）深圳爭氣」。

文章同時引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在北京中央提出的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中，香港、澳門、廣州、深圳本來並列為大灣區四大龍頭城市，但最近的發展顯示，深圳在中國國家發展策略中的確已「跑出」。（編輯：廖文綺）

深圳 香港

促進兩岸交流 台灣民眾赴陸可辦落地簽的口岸增至100個

大陸國家移民管理局3日公告，為支持擴大開放、服務高質量發展，推出10項出入境管理新措施，包括11月20日起，增加天津港等...

人行前行長易綱等9高官去職 傳因中共強力整治「裸官」

大陸全國政協常委會第十四次會議1日閉幕，「史無前例」一口氣宣布中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱等九人「不再擔任」全國政...

高市會林信義 陸學者：中日關係將為之付出沈重代價

日本首相高市早苗日前在APEC會議期間與台灣領袖代表林信義會面，並在社交媒體帳號上發布消息和照片，並稱林信義為台灣「總統...

為親屬謀取利益 中證監前副主席王建軍遭雙開

中國證券監督管理委員會前黨委委員、副主席王建軍涉嚴重違紀違法，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王建...

蔡奇：「四風」問題仍存 需進一步從嚴管黨治黨

主管意識形態的中共中央書記處書記蔡奇在3日出版的中共中央機關報《人民日報》上撰文提出，「四風」問題樹倒根存、土壤尚在等問...

55歲王道席調任湖南 此前身兼兩部副部長

此前擔任中國大陸應急管理部副部長、水利部副部長的王道席，已出任中共湖南省委委員、常委。他長期任該兩個部門的副部長。

