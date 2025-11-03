港媒：深圳成為粵港澳大灣區龍頭

發展粵港澳大灣區是中國高層的重要經濟戰略，而香港過去被許多人視為區內龍頭，但有港媒分析，近期一些跡象顯示，大灣區的龍頭地位呈現轉折，深圳已成為區內龍頭，而非香港。

明報今天刊文指出，這些跡象包括中國國家主席習近平日前宣布，深圳明年11月舉辦亞太經濟合作會議（APEC）。

此外，中國全運會火炬傳遞昨天分別在深圳、廣州、香港、澳門舉行，啟動儀式又安排在深圳，較其他城市早半個小時傳遞，有廣東省委書記黃坤明等省市領導出席。

文章透露，有親北京的香港建制派人士說，由APEC會議選址到全運會火炬儀式安排，已凸顯出深圳在大灣區的「龍頭地位」。

文章表示，香港是APEC的單獨成員，不可能以中國一分子主辦會議，但了解情況的消息人士透露，廣州及深圳一直在爭奪舉辦這項會議，最終深圳成功爭取。

據指出，在粵港澳大灣區中，香港、廣州、深圳一直暗中較勁，爭取大灣區龍頭城市地位，但有建制人士說，由APEC會議到火炬傳送安排，都反映出深圳已成為大灣區龍頭城市的地位，並指「香港自己唔（不）爭氣，人哋（家）深圳爭氣」。

文章同時引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳說，在北京中央提出的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中，香港、澳門、廣州、深圳本來並列為大灣區四大龍頭城市，但最近的發展顯示，深圳在中國國家發展策略中的確已「跑出」。（編輯：廖文綺）