歐盟駐港辦：港府吸引留學生須顧及言論學術自由

香港當局近年致力吸引留學生，以打造國際教育樞紐，但歐盟駐港澳辦事處代表說，香港在吸引國際留學生時，政治層面不能忽視，比如歐洲學生關注言論和學術自由等。

明報今天刊登了對歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉（Harvey Rouse）的專訪，他在訪問中提到，香港大專院校的國際排名有所上升，這對錄取國際學生有幫助，但他強調，吸引國際生來港留學，政治層面不容忽視。

他舉例說，歐洲學生關注性小眾權益、學術自由等，而香港近年發生「一連串事件」使國際形象受損，建議香港強化自身開放程度及獨特性。

他說，言論及學術自由影響留學吸引力，而香港近年的國際形象明顯受挫。此外，他們留意到，港府7月向立法會提交的「同性伴侶關係登記條例草案」，9月遭立法會否決。

據報導，港府對盧效偉的言論頗為不滿，發言人回覆明報查詢時說，政府嚴格落實基本法對香港自由和人權的充分保障，「有外部勢力及其代理人一直抹黑香港的現況」，也有媒體「蠱惑人心」。

發言人說，學術自由和院校自主均受基本法保障，本地學者及院校也可與境外和校外合作夥伴正常交流，政府會促進國際及多元化教育，鞏固香港成為國際專上教育樞紐。