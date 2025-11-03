人行前行長易綱等9高官去職 傳因中共強力整治「裸官」

大陸全國政協常委會第十四次會議1日閉幕，「史無前例」一口氣宣布中國人民銀行（大陸央行）前行長易綱等九人「不再擔任」全國政協專門委員會副主任。香港星島日報《中國觀察》專欄指出，知情者透露，這是因中共十八大後大力整治「裸官」，對配偶已移居國外，或沒有配偶，子女均已移居國外的官員，一律調整崗位。中央領導人的直系親屬更不得留在國外。

大陸全國政協常委會第十四次會議除宣布易綱不再擔任全國政協經濟委員會副主任，其餘八名不再擔任全國政協專委會副主任的還包括：國務院發展研究中心前副主任張軍擴、農業農村部前副部長張桃林、上海交通大學前校長張傑、自然資源部前副部長曹衛星、最高檢察院前副檢察長陳國慶、廣東省政協前主席王榮、國台辦前副主任陳元豐、中國僑聯前副主席隋軍。

星島日報這篇署名「紀曉華」的文章稱，大陸退休省部級高官擔任全國政協專委會領導，本是一種慣常安排，極少屆中「不再擔任」，而且還一次宣布九人去職。其中，易綱、王榮是正部級，與張桃林、張傑、曹衛星等都是全國政協常委。值得注意的是，他們的全國政協常委或委員的職務仍然保留。

文章指出，近年，大陸從維護國家安全的高度考慮，進一步要求在國外留學的省部級幹部子女，畢業半年後必須回國，否則父母將調整領導崗位。據悉，全國政協這九名高官有的子女已在當地扎根，不願回國。如，易綱本身就是「海歸派」，曾在美國大學任教，有傳其子在美國出生、成長。

公開資料顯示，易綱1980年赴美留學，在取得博士學位後，曾任印第安納大學與普渡大學印第安納波里斯聯合分校經濟系副教授，並於1992年獲終身教職，後於1994年回國。

今年9月25日上海市十六屆人大常委會第二十四次會議閉會，解放日報報導，會議審議並表決通過，決定免去劉多的上海市副市長職務。

據稱，現年59歲的劉多被免職，原因也是其子女不願回國。

報導指出，是次會議被免職的官員還包括：上海市經濟和信息化委員會主任張英，上海市民政局局長蔣蕊，上海市生態環境局局長晏波。

新華社報導，全國政協常委會第十四次會議還通過關於免去傅興國文化文史和學習委員會副主任職務，並接受其辭去委員的決定。

星島日報指出，傅興國出身大陸國家人事部，2011年年底空降寧夏擔任黨委常委、組織部部長，後來擔任人社部副部長兼國家公務員局局長、中組部副部長，是十九屆中央候補委員，卻一直未「解決正部」而退居二線，如今連全國政協委員也丟了。但因官方新聞稿仍稱「傅興國同志」，而且是「辭去委員」，相信是安全著陸，內部處理。