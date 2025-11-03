聽新聞
持陸籍或護照 今年約50人被除台籍

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

內政部日前預告修正辦法，因涉陸籍或領用大陸護照而喪失原生台籍者，要再申請台籍身分須符合三類情況之一；移民署指出，今年元旦至今約有五十人經調查確認，兩地設籍事證明確，已通報戶政機關廢止台灣戶籍

兩岸條例第九條之一規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。據悉，過去並非沒有相關兩地設籍者，但近年兩岸關係緊張，政府作為強硬，今年遭通報廢止人數有所增加。

因應日前有民眾因設陸籍而喪失台籍，後續又想申請恢復台籍，內政部將修正「在台原有戶籍大陸地區人民申請回復台灣地區人民身分許可辦法」，規定相關申請人須符合三類情況之一，包含對台灣國防安全、國際形象、社會安定有重大特殊貢獻；或有助於台灣整體利益；或基於人道考量等。移民署說，此辦法適用「原」台籍人士。

至於陸籍配偶、陸籍親友等「原」陸籍人士持兩地戶籍部分，移民署專案清查後確認全國約有一萬二千人，至今已繳付喪失原籍證明者七八三五人，因疾病等不可抗力因素具結延期繳付者二三一七人，長期出境在外者經列冊管理一三八八人，處理進度約九成五。其中，有十六名陸籍配偶在移民署介入後決定放棄台灣身分。

