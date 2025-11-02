快訊

農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

綠並列台灣光復和古寧頭大捷 陸學者：抗中抗日綁一起 是對歷史的背叛

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純。記者陳政錄／攝影
廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純。記者陳政錄／攝影

中國大陸今年首設「台灣光復紀念日」，而賴政府卻改稱為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純今天在北京一場國際學術研討會上表示，民進黨把抗中跟抗日綁在一起，是對歷史的背叛。

大陸今年持續舉辦與「三個八十周年」有關活動。今日主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大學舉行，邀請中外近百名學者包括台灣學者與會。

北京大學黨委書記何光彩表示，搭建這一研討會平台，就是要牢記兩岸同胞共同抗戰歷史，把握未來歷史大勢，為共同推進「祖國統一大業」而不懈努力。

陳忠純受訪稱，紀念重溫抗戰、台灣光復歷史，對當下兩岸關係和中華民族復興有重要意義。他強調，台灣被迫割讓日本是因為一八九五年甲午戰爭，在之後的歷史過程，不管大陸還是在台灣的同胞，都把收復台灣放在心上，體現在起義、抗爭、民族意識覺醒和台灣人響應「祖國」號召參與革命、抗日等。

因此，陳忠純說，民進黨將台灣光復節與古寧頭戰役綁在一起，是「把抗中跟抗日綁在一起」，對歷史完完全全的背叛。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津在分組會議發言表示，近年美西方勢力為阻撓大陸解決台灣問題，故意「把台灣問題國際化」，因此，大陸現在更多在國際場域上捍衛「一個中國原則」，捍衛戰後國際秩序。他提到，目前與大陸建交的一八三個國家，都堅持一中原則，承認「台灣是中國的一部分」，所以「台獨」分裂勢力及境外勢力的一些說詞是非常荒唐的。

這場會議，北京大學還邀請中研院近代史研究所研究員呂芳上、政治大學歷史學系教授劉維開等多名台灣學者出席，分享抗戰史研究。

北京大學 抗戰 台灣光復

延伸閱讀

國民黨團：推不在籍投票排除大陸及海外 民進黨到底在怕什麼？

APEC會場直擊 大陸國家主席習近平催生AI合作組織

大陸安世半導體將恢復出貨 商務部擬對符合條件的出口予以豁免

大陸機器人三強 競相衝刺IPO

相關新聞

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

在大陸官方訂定首個「台灣光復節紀念日」之際，大陸「吉林一號」衛星也刻意選擇在10月25日這天發布多張台灣高清衛星圖片，這...

軟著陸？陸人行前行長易綱不再擔任政協經濟委員會副主任

新華社報導，大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議1日下午在北京閉幕。根據報導，本次會議經表決，有多達十名各專...

綠並列台灣光復和古寧頭大捷 陸學者：抗中抗日綁一起 是對歷史的背叛

中國大陸今年首設「台灣光復紀念日」，而賴政府卻改稱為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，廈門大學台灣研究院歷史研究所所長...

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

在大陸國家主席習近平與與韓國總統李在明會晤同時，韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關...

北京大學抗戰研討會 陸學者籲兩岸交流推進統一

大陸持續舉辦與抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年有關活動，2日至3日，主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大...

陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。