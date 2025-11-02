綠並列台灣光復和古寧頭大捷 陸學者：抗中抗日綁一起 是對歷史的背叛

中國大陸今年首設「台灣光復紀念日」，而賴政府卻改稱為「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」，廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純今天在北京一場國際學術研討會上表示，民進黨把抗中跟抗日綁在一起，是對歷史的背叛。

大陸今年持續舉辦與「三個八十周年」有關活動。今日主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大學舉行，邀請中外近百名學者包括台灣學者與會。

北京大學黨委書記何光彩表示，搭建這一研討會平台，就是要牢記兩岸同胞共同抗戰歷史，把握未來歷史大勢，為共同推進「祖國統一大業」而不懈努力。

陳忠純受訪稱，紀念重溫抗戰、台灣光復歷史，對當下兩岸關係和中華民族復興有重要意義。他強調，台灣被迫割讓日本是因為一八九五年甲午戰爭，在之後的歷史過程，不管大陸還是在台灣的同胞，都把收復台灣放在心上，體現在起義、抗爭、民族意識覺醒和台灣人響應「祖國」號召參與革命、抗日等。

因此，陳忠純說，民進黨將台灣光復節與古寧頭戰役綁在一起，是「把抗中跟抗日綁在一起」，對歷史完完全全的背叛。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津在分組會議發言表示，近年美西方勢力為阻撓大陸解決台灣問題，故意「把台灣問題國際化」，因此，大陸現在更多在國際場域上捍衛「一個中國原則」，捍衛戰後國際秩序。他提到，目前與大陸建交的一八三個國家，都堅持一中原則，承認「台灣是中國的一部分」，所以「台獨」分裂勢力及境外勢力的一些說詞是非常荒唐的。

這場會議，北京大學還邀請中研院近代史研究所研究員呂芳上、政治大學歷史學系教授劉維開等多名台灣學者出席，分享抗戰史研究。