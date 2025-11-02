快訊

護理女神喪命有內幕？警懷疑和黃明志發生關係、遺體被移動到浴缸

聽新聞
0:00 / 0:00

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。（美聯社）
韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。（美聯社）

在大陸國家主席習近平與與韓國總統李在明會晤同時，韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。

韓聯社報導，韓國產業通商部2日稱，金正官1日同王文濤在慶州舉行雙邊會談。雙方商定，在以世界貿易組織為中心的多邊貿易體系及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）框架下繼續合作，通過雙方已建立的多層次合作渠道溝通，努力妥善解決相關問題，並利用這些渠道合作，爭取穩定包括稀土在內的關鍵礦產供應鏈。

報導稱，雙方還將在韓國新萬金、中國煙台等韓中產業合作園區擴大投資。

金正官說，希望兩國通過合作、對話解決懸而未決的問題，推動韓中關係面向未來發展。而王文濤邀請金正官近期訪問中國，就兩國經貿合作深入交換意見，金正官表示將積極考慮。

李在明與習近平就朝鮮半島和平、韓中經貿合作及地區穩定展開長達95分鐘的深入討論，並簽署包括貨幣互換在內的七項重要協議。習近平此次以亞太經濟合作組織（APEC）峰會為契機，時隔11年再度訪韓。也是他首次以國事訪問的形式，訪問與美國結盟的國家。

韓國貿易協會（KITA）2023年統計，韓國約有74%稀土進口來自中國，其中一些礦產對中依賴度甚至超過90%，例如用於永久磁鐵的釹、用於增強磁性的鏑及用於雷射及通訊設備的釔等，雖大陸官方未正式對韓國實施出口禁令，但韓國持續關注稀土禁令給韓企帶來的影響。

稀土持續成為中美博弈關鍵，美國財政部長貝森特十月卅一日接受英國金融時報專訪說，北京犯下真正錯誤，威脅暫停稀土出口，美國將在兩年內確保稀土替代供應。中國無法再將關鍵礦產當作脅迫工具。

稀土 美國

延伸閱讀

高市見林信義 陸駐日使館：已向日方提嚴正交涉

習李會盼中韓新局 促北韓對話 北韓批大談非核化的白日夢

習成APEC焦點 籲亞太互利合作 含蓄警告「不要站隊美國」

白宮公布照片 川普秀卡片逗樂習近平 俄媒捕捉習看小抄

相關新聞

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

在大陸官方訂定首個「台灣光復節紀念日」之際，大陸「吉林一號」衛星也刻意選擇在10月25日這天發布多張台灣高清衛星圖片，這...

軟著陸？陸人行前行長易綱不再擔任政協經濟委員會副主任

新華社報導，大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議1日下午在北京閉幕。根據報導，本次會議經表決，有多達十名各專...

中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

在大陸國家主席習近平與與韓國總統李在明會晤同時，韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關...

北京大學抗戰研討會 陸學者籲兩岸交流推進統一

大陸持續舉辦與抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年有關活動，2日至3日，主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大...

陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博...

兩岸觀策／大陸對台最新作為 「北平模式」進行中？

1949年1月31日，共軍不費一槍一彈就「和平解放」當時稱為北平的北京城，並將之稱為「北平模式」或「北平方式」。當各方還在糾結於為何10月30日川習會完全未觸及台灣問題時，新華社已在10月26日起，以「鍾台文」之名，連續發表三篇涉台文章，三篇文章對台勸談意味濃厚，是否中共早已在參考當年的「北平模式」，要以兵不血刃的方式解決台灣問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。