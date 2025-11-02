中韓部長會談 商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈

在大陸國家主席習近平與與韓國總統李在明會晤同時，韓國產業部長金正官與大陸商務部長王文濤日前舉行雙邊會談，商定穩定稀土等關鍵礦產供應鏈。

韓聯社報導，韓國產業通商部2日稱，金正官1日同王文濤在慶州舉行雙邊會談。雙方商定，在以世界貿易組織為中心的多邊貿易體系及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）框架下繼續合作，通過雙方已建立的多層次合作渠道溝通，努力妥善解決相關問題，並利用這些渠道合作，爭取穩定包括稀土在內的關鍵礦產供應鏈。

報導稱，雙方還將在韓國新萬金、中國煙台等韓中產業合作園區擴大投資。

金正官說，希望兩國通過合作、對話解決懸而未決的問題，推動韓中關係面向未來發展。而王文濤邀請金正官近期訪問中國，就兩國經貿合作深入交換意見，金正官表示將積極考慮。

李在明與習近平就朝鮮半島和平、韓中經貿合作及地區穩定展開長達95分鐘的深入討論，並簽署包括貨幣互換在內的七項重要協議。習近平此次以亞太經濟合作組織（APEC）峰會為契機，時隔11年再度訪韓。也是他首次以國事訪問的形式，訪問與美國結盟的國家。

韓國貿易協會（KITA）2023年統計，韓國約有74%稀土進口來自中國，其中一些礦產對中依賴度甚至超過90%，例如用於永久磁鐵的釹、用於增強磁性的鏑及用於雷射及通訊設備的釔等，雖大陸官方未正式對韓國實施出口禁令，但韓國持續關注稀土禁令給韓企帶來的影響。

稀土持續成為中美博弈關鍵，美國財政部長貝森特十月卅一日接受英國金融時報專訪說，北京犯下真正錯誤，威脅暫停稀土出口，美國將在兩年內確保稀土替代供應。中國無法再將關鍵礦產當作脅迫工具。