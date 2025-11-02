快訊

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸「吉林一號」衛星日前公布八張台灣衛星照，圖為其中一張「基隆河」，大直橋清晰可見。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）
在大陸官方訂定首個「台灣光復節紀念日」之際，大陸「吉林一號」衛星也刻意選擇在10月25日這天發布多張台灣高清衛星圖片，這些衛星相片台灣街道清晰可見一度引發熱議。但「吉林一號」究竟是什麼來頭？

「吉林一號」日前公布八張太空視角下涵蓋台灣各地的衛星影像圖片。圖片中不僅有日月潭、阿里山、鵝鑾鼻等著名觀光景點，還包括台北市、新竹科學園區等地景象。對於吉林一號拍攝台灣街道高清衛星圖，大陸國防部發言人張曉剛10月30日在記者會上表示，「中國的衛星看看中國的大好河山很正常，沒有什麼可大驚小怪的。」

央視報導，「吉林一號」是大陸首個商用高分辨率遙感衛星，由長光衛星自主研製，於2015年10月成功發射，經過十年快速發展，該衛星系統已實現大規模組網，成為全球最大的亞米級商業遙感衛星星座。

報導稱，截至10月11日，「吉林一號」已完成第31次發射，在軌衛星數量增至141顆，形成強大的對地觀測能力。這些衛星涵蓋了高分衛星、視頻衛星、寬幅衛星、紅外衛星和多光譜衛星等，就像散布在太空的「攝像頭矩陣」。

「吉林一號」衛星可獲取全球任一地點高時間分辨率、高空間分辨率遙感衛星影像，每天能對全球任意地點實現38～40次過境觀測，具備全球一年覆蓋六次、大陸全國半月覆蓋一次的能力。

長光衛星在2024年9月發布首個高清全球年度一張圖「吉林一號全球一張圖」。該圖累計覆蓋面積達1.3億平方公里，除南極洲和格陵蘭島外，基本實現全球陸地區域亞米級影像全覆蓋。其中0.5米分辨率影像佔比超過90%，整體雲量低於2%，展現出國際領先的技術水平。

目前，「吉林一號」衛星系統已在大陸國土安全、地理測繪、農林監測、環境保護、城市規劃、災害應急等多個領域發揮重要作用，為中國經濟社會發展和民生服務提供高品質的遙感信息和產品服務。

長光衛星披露，未來其將持續投入「吉林一號」衛星星座的建設，預計在2027年底前實現300顆衛星在軌，具備全球每天覆蓋一次的能力。

相關新聞

把台灣看光光的大陸衛星「吉林一號」 來頭曝光

在大陸官方訂定首個「台灣光復節紀念日」之際，大陸「吉林一號」衛星也刻意選擇在10月25日這天發布多張台灣高清衛星圖片，這...

軟著陸？陸人行前行長易綱不再擔任政協經濟委員會副主任

新華社報導，大陸政協第十四屆全國委員會常務委員會第十四次會議1日下午在北京閉幕。根據報導，本次會議經表決，有多達十名各專...

北京大學抗戰研討會 陸學者籲兩岸交流推進統一

大陸持續舉辦與抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年有關活動，2日至3日，主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大...

陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博...

兩岸觀策／大陸對台最新作為 「北平模式」進行中？

1949年1月31日，共軍不費一槍一彈就「和平解放」當時稱為北平的北京城，並將之稱為「北平模式」或「北平方式」。當各方還在糾結於為何10月30日川習會完全未觸及台灣問題時，新華社已在10月26日起，以「鍾台文」之名，連續發表三篇涉台文章，三篇文章對台勸談意味濃厚，是否中共早已在參考當年的「北平模式」，要以兵不血刃的方式解決台灣問題？

大陸全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

今年是孫中山先生誕辰160周年，不過按照大陸的計算方法，明年才是160周年。大陸全國政協1日通過一份決定，將於孫中山誕辰...

