北京大學抗戰研討會 陸學者籲兩岸交流推進統一

大陸持續舉辦與抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年有關活動，2日至3日，主題為「全球視野下的中國抗戰」的國際學術研討會於北京大學舉行，邀請中外包括數名台灣學者與會。北京大學黨委書記何光彩表示，搭建這一研討會平台就是要牢記兩岸同胞共同抗戰歷史，研究其中蘊含的深刻啟迪，把握未來昭示的歷史大勢，為共同推進「祖國統一大業」而不懈努力。

這場「全球視野下的中國抗戰」國際學術研討會，2日上午在北京大學開幕，據主辦方訊息，共邀請大陸、港澳台，以及日本、美國、英國等近百位專家學者與會，旨在以全球視野重新審視大陸抗戰和台灣光復的歷史，共設有20場分組會議和1場圓桌論壇。

何光彩致詞時首先提及大陸將10月25日設立為台灣光復紀念日，以及2015年「馬習會」上，中共總書記習近平提及兩岸應共同弘揚抗戰精神，和今年10月19日，習近平賀電當選國民黨主席的鄭麗文等。

他說，近年來，兩岸持續保持交流，北京大學是最早向台灣招生的大陸高校，現在共有260多名台灣學位生、15名台灣教師在北大學習工作。他認為，海峽兩岸同心與根基在歷史文化，今天搭建學術研討會這一平台，就是要以史為鑒，以史為橋，牢記兩岸同胞共同抗戰的歷史，深入研究其中蘊含的深刻啟迪，把握未來昭示的歷史大勢，匯聚團結奮鬥的前行力量，為共同推進祖國統一大業而不懈努力。

在上午的開幕式後，研討會安排的主旨發言，包括兩位台灣學者，分別是中研院近代史研究所研究員呂芳上，和政治大學歷史學系教授劉維開，分別分享對抗戰八十年的歷史研究，以及台灣是如何「光復」的脈絡。

呂芳上受訪稱，過去至少十年以來，兩岸近代史研究機構有不錯的合作跟往來，互開小型會議、交換意見資料等，大家都收穫良多，「所以我們說政治不要干涉」，（交流）停掉了非常遺憾。對於政治因素，他認為政治人物有其立場，做為學者需要時間，慢慢把歷史事實公正地寫下來，同時，地方史研究也很重要。

廈門大學台灣研究院歷史研究所所長陳忠純受訪表示，紀念重溫抗戰、台灣光復歷史，對於當下兩岸關係和中華民族復興有重要意義。

他強調，台灣被迫割讓日本是因為1895年甲午戰爭，在之後的歷史過程中，不管中國大陸還是在台灣的同胞，都把收復台灣放在心上，包括起義、抗爭，及民族意識覺醒，國共兩黨均提出廢除馬關條約、收復台灣，台灣也有人響應「祖國」號召，回來參與革命、抗日戰爭等，「兩岸的心一直都在一起的」。因此，他抨擊民進黨將台灣光復節與古寧頭戰役綁在一起，「把抗中跟抗日綁在一起」，是對歷史的背叛。