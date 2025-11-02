陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博弈背景下，美國未來仍可能進一步加強對台滲透、壓榨，防範藍白合作，加緊「榨台遏華」。

綜合中新社、中評社報導，全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行。圍繞「準確把握形勢 積極應對變局」主題，60餘位大陸涉台研究專家、學者與會，圍繞「大罷免」後台灣民意及政治生態走向、涉台國際因素的新變化和新特點、應對兩岸關係演進的新論述和新辦法等議題展開討論。

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林表示，「大罷免」大挫折後，賴清德所面臨的五大困境較之前更加嚴重，主要包括：「朝小野大」的「執政困境」、涉及黨內權力分配的「派系掣肘困境」、2026年地方選舉民進黨「候選人提名困境」、「兩岸困境」與川普政府「疑賴困境」。

其中，執政困境方面，嚴安林稱，「大罷免」居然遭遇大挫敗，且加深了藍白合作程度，也加劇了賴的「執政困境」。

在「疑賴困境」上，嚴安林分析指，賴清德政府與川普政府官員溝通不是很順暢，「關係平平」，其中有幾個原因：

一、川普個人對台灣重要性認識不足。川普對中國大陸則是相當重視。而他對美國任何政策的個人把控度高，特別是他在意的政策，導致川普政府中即使是「親台」官員也難以做出「親台」的重大決策；

二、川普對台灣情況的認知，比如他確信台灣的半導體產業技術是盜竊於美國；

三、賴清德對吳釗燮等國安團隊的不信任，授權不足；

四、美方對賴清德「信任不足」，擔心「不可控」。

嚴安林提到，大陸國家主席習近平6月5日應約同美國總統川普通話，通話中有關「台灣問題」的表述跟以往已經不太一樣，以往中方強調一個中國原則，美方強調奉行一個中國政策。嚴安林說，這次強調：「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」

嚴安林指出，其中關鍵詞有二：一是極少數「台獨」分子，顯然是指賴清德，不是整個民進黨；二是中美之間假如發生直接「衝突對抗的危險境地」，對美方不利，也是川普不希望看到的結果。