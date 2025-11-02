快訊

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象 酸：到底有幾個家人

MLB／山本由伸「中0日」燃燒2.2局超狂 道奇5:4勝藍鳥二連霸21世紀首見

MLB／山本由伸「0日特攻」拆彈 逼出史上第6次世界大賽G7延長賽

聽新聞
0:00 / 0:00

陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
上海涉台學者嚴安林認為，賴清德總統面臨的五大困境較之前更加嚴重。圖為賴總統10月31日赴新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（歐新社）
上海涉台學者嚴安林認為，賴清德總統面臨的五大困境較之前更加嚴重。圖為賴總統10月31日赴新竹湖口營區主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（歐新社）

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博弈背景下，美國未來仍可能進一步加強對台滲透、壓榨，防範藍白合作，加緊「榨台遏華」。

綜合中新社、中評社報導，全國台灣研究會2025年學術年會11月1日在安徽宣城舉行。圍繞「準確把握形勢 積極應對變局」主題，60餘位大陸涉台研究專家、學者與會，圍繞「大罷免」後台灣民意及政治生態走向、涉台國際因素的新變化和新特點、應對兩岸關係演進的新論述和新辦法等議題展開討論。

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林表示，「大罷免」大挫折後，賴清德所面臨的五大困境較之前更加嚴重，主要包括：「朝小野大」的「執政困境」、涉及黨內權力分配的「派系掣肘困境」、2026年地方選舉民進黨「候選人提名困境」、「兩岸困境」與川普政府「疑賴困境」。

其中，執政困境方面，嚴安林稱，「大罷免」居然遭遇大挫敗，且加深了藍白合作程度，也加劇了賴的「執政困境」。

在「疑賴困境」上，嚴安林分析指，賴清德政府與川普政府官員溝通不是很順暢，「關係平平」，其中有幾個原因：

一、川普個人對台灣重要性認識不足。川普對中國大陸則是相當重視。而他對美國任何政策的個人把控度高，特別是他在意的政策，導致川普政府中即使是「親台」官員也難以做出「親台」的重大決策；

二、川普對台灣情況的認知，比如他確信台灣的半導體產業技術是盜竊於美國；

三、賴清德對吳釗燮等國安團隊的不信任，授權不足；

四、美方對賴清德「信任不足」，擔心「不可控」。

嚴安林提到，大陸國家主席習近平6月5日應約同美國總統川普通話，通話中有關「台灣問題」的表述跟以往已經不太一樣，以往中方強調一個中國原則，美方強調奉行一個中國政策。嚴安林說，這次強調：「美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。」

嚴安林指出，其中關鍵詞有二：一是極少數「台獨」分子，顯然是指賴清德，不是整個民進黨；二是中美之間假如發生直接「衝突對抗的危險境地」，對美方不利，也是川普不希望看到的結果。

中國社會科學院台灣研究所副所長彭維學認為，民進黨當局推動「大罷免」失敗，氣勢受挫，但選民基礎沒有潰散，「反中抗中」、「倚外謀獨」的企圖沒有改變；在中美博弈背景下，美國未放棄操弄「台灣牌」，未來仍可能進一步加強對台滲透、壓榨，防範島內藍白合作，加緊「榨台遏華」。

上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林稱，賴清德對吳釗燮等國安團隊不信任，授權不足。（圖／取自上海國際問題研究院）
上海國際問題研究院學術委員會主任嚴安林稱，賴清德對吳釗燮等國安團隊不信任，授權不足。（圖／取自上海國際問題研究院）

大罷免 川普 美國

延伸閱讀

川普威脅對奈及利亞動武！已下令五角大廈備戰 原因曝光

川普：「芬太尼關稅」考慮降至0 拒絕恢復與加國談判

川習會後「美中貿易戰停火1年」 川普是輸了還是變了？

防海底電纜遭斷通訊 賴清德喊話立院支持海纜7法修法

相關新聞

大陸全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

今年是孫中山先生誕辰160周年，不過按照大陸的計算方法，明年才是160周年。大陸全國政協1日通過一份決定，將於孫中山誕辰...

陸學者：賴清德執政、兩岸等五大困境 大罷免後更嚴重

對於當前中美博弈與台海未來，大陸涉台學者表示，在「大罷免」失敗後，賴清德面臨內部「執政」與美國「疑賴」雙重困境。在中美博...

兩岸觀策／大陸對台最新作為 「北平模式」進行中？

1949年1月31日，共軍不費一槍一彈就「和平解放」當時稱為北平的北京城，並將之稱為「北平模式」或「北平方式」。當各方還在糾結於為何10月30日川習會完全未觸及台灣問題時，新華社已在10月26日起，以「鍾台文」之名，連續發表三篇涉台文章，三篇文章對台勸談意味濃厚，是否中共早已在參考當年的「北平模式」，要以兵不血刃的方式解決台灣問題？

習高會 從冷臉到微笑洩外交訊號 「氣氛看起來超級緊張」

中國國家主席習近平10月31日在APEC峰會與剛上任的日本首相高市早苗首度會面，兩人會面時所傳達的「表情外交」信號引發關...

第7次太空會師 神21入駐天宮 3.5小時對接 創最快紀錄

搭載「神舟21號」載人飛船的長征2號F遙21運載火箭，10月31日深夜在酒泉衛星發射中心發射並進入預定軌道。11月1日凌...

塑造捍衛自由貿易形象 習APEC補位川普 中美區域競賽出現變化

美國總統川普缺席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會主要活動，中國國家主席習近平則在會中發言重申加強貿易合作；媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。