大陸全國政協：明年舉辦隆重活動紀念孫中山誕辰160周年

今年是孫中山先生誕辰160周年，不過按照大陸的計算方法，明年才是160周年。大陸全國政協1日通過一份決定，將於孫中山誕辰160周年之際，舉行「隆重紀念活動」，提前預告明年的11月將有重大活動，官方說明的理由包含緬懷孫中山，以及「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」等。

據新華社，大陸第十四屆全國政協常委會第十四次會議1日下午在北京閉幕。會議通過「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定」。

稍晚官方公布的「決定」全文顯示，2026年11月12日是孫中山誕辰160周年紀念日，為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，學習、繼承和發揚孫中山先生的愛國思想、革命意志和進取精神，鞏固和發展海內外中華兒女大團結，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業等，政協常委會決定「屆時舉行隆重的紀念活動」。

幾乎已可預料，屆時的大會談話將有涉台內容。

公開資料顯示，10年前大陸政協常委會也曾做出「關於舉辦紀念孫中山先生誕辰150周年活動的決定」，其後於9年前的2016年11月11日於北京人民大會堂舉行紀念孫中山先生誕辰150周年大會。

當時中共總書記習近平發表談話，強調兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。台灣任何黨派、團體、個人，無論過去主張過什麼，「只要承認『九二共識』，認同大陸和台灣同屬一個中國，我們都願意同其交往」。

習近平當時也指孫中山先生曾說「能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害」，並據以表示「實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。確保國家完整不被分裂，維護中華民族根本利益，是全體中華兒女共同意志，是不可阻擋的歷史潮流」。

他並喊話，兩岸同胞以及海內外全體中華兒女要攜起手來，共同反對「台獨」分裂勢力，共同為兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一而努力，共同創造所有中國人的幸福生活和美好未來。

再往前，2006年時任中共總書記胡錦濤也在大陸主辦的孫中山先生誕辰140周年大會上強調，「實現祖國完全統一，是中華民族的根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。兩岸中國人完全可以在一個中國原則的基礎上，以中華民族的根本利益為重，以兩岸同胞的福祉為重，真誠相待、坦誠相商，精誠團結、熱誠合作，推動兩岸關係和平發展，促進祖國和平統一」。

此外，大陸全國政協這次會議也表決，前大陸國台辦副主任陳元豐「不再擔任」全國政協港澳台僑委員會副主任一職。陳元豐去年3月被大陸國務院公告免去國台辦副主任，當時其年齡為61歲，已達副部級60歲退休線。