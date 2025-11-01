為何選在深圳辦APEC 習近平這樣說

大陸將於明年11月，在廣東省深圳市舉辦亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。大陸國家主席習近平1日表示，深圳地處太平洋沿岸，幾十年間從一個落後的小漁村發展成為現代化國際大都市，是中國人民創造的世界發展史上的一個奇跡，也是大陸堅定不移奉行互利共贏開放戰略的重要窗口。期待各方明年共赴深圳之約，共商亞太發展大計，共創亞太美好明天。

大陸央視報導，習近平表示，大陸將在2026年第三次擔任亞太經合組織東道主，並願以此為契機，同各方攜手構建亞太共同體，促進亞太地區增長和繁榮，著力推進亞太自由貿易區、互聯互通、數字經濟、人工智慧等務實合作，為亞太發展注入更大活力和動力，更多造福亞太人民。

大陸前兩次擔任東道主的年份與地點，分別是2001年在上海、2014年在北京。

大陸於2001年在上海首次主辦APCE，主題為「新世紀、新挑戰：攜手並進，共創繁榮」，強調信息科技與全球化合作。當時正值美國發生911恐怖攻擊事件後，安全與經濟成為焦點。

大陸於2014年在北京第二次主辦APCE，主題為「塑造未來，建設亞太命運共同體」，大陸提出亞太自貿區（FTAAP）構想，並強調互聯互通與包容性增長。