迎AI浪潮 習近平籲亞太強化互利合作並提三點建議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在這張新華社23日發布的照片中，中國國家主席習近平在中共二十屆四中全會上致詞。(美聯社)
在這張新華社23日發布的照片中，中國國家主席習近平在中共二十屆四中全會上致詞。(美聯社)

大陸國家主席習近平1日在亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議第二階段會議上發表談話，指出目前新一輪科技革命和產業變革深入發展，特別是人工智慧等先進技術快速發展，為人類社會開闢新前景。為此他提出三點建議，分別是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢。堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式。落實普惠共享，展現亞太包容發展新氣象。

新華社報導，習近平表示，世界經濟增長動能不足，全球發展赤字擴大，氣候變化、糧食和能源安全等挑戰加劇。亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇，應對新挑戰，共同開創可持續的美好明天。

為此，他提出三點建議，首先是強化數智賦能，塑造亞太創新發展新優勢。要充分發揮新技術的驅動和賦能作用，搶抓數位化、智慧化、綠色化機遇，加快培育發展新質生產力。啟動數據的基礎資源作用和創新引擎作用，推進數據安全有序流動，加快數字經濟高品質發展。

其次是堅持綠色低碳，打造亞太可持續發展新範式。綠水青山就是金山銀山。要本著對子孫後代負責的態度，加強各經濟體綠色發展戰略對接，促進優質綠色技術和產品自由流通，加快推動發展方式綠色低碳轉型，積極應對氣候變化。

大陸自5年前宣布碳達峰碳中和目標以來，已建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，新能源汽車、鋰電池、光電等產業蓬勃發展。大陸已經提交應對氣候變化2035年國家自主貢獻目標，將全面實施碳排放總量和強度雙控制度。中方捐資設立亞太經合組織數位化綠色化轉型子基金，將繼續落實清潔能源、綠色轉型相關倡議。

最後是落實普惠共享，展現亞太包容發展新氣象。面落實聯合國2030年可持續發展議程，攜手消除貧困，促進亞太全體人民共同富裕。充分發揮亞太經合組織開展經濟技術合作的傳統優勢，推動亞太經濟體率先試行世貿組織「電子商務協議」，深化中小企業發展、人力資源開發、糧食安全、能源轉型、衛生健康等合作。

習近平指出，大陸將加快完善覆蓋全人群、全生命周期的人口服務體系，大力發展銀髮經濟，促進人口高質量發展。中方將推動落實人工智能助力衛生健康、提升女性數字素養等倡議，讓更多合作成果惠及亞太地區人民。

他續稱，「孤舉者難起，眾行者易趨。」中方願同各方一道，堅持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，攜手構建亞太共同體。

習近平同時宣布，大陸明年11月在廣東深圳舉辦亞太經合組織第33次領導人非正式會議。會議舉行東道主交接儀式，大陸將第3次擔任亞太經合組織東道主。

