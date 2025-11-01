習近平宣布 2026年11月深圳辦APEC峰會

大陸國家主席習近平1日上午出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議東道主交接環節，宣布中方將於明年11月，在廣東省深圳市舉辦亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議。

新華社報導，大陸將在明年11月在廣東深圳舉辦亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議，是大陸第三次擔任亞太經合組織東道主。

大陸前兩次擔任東道主的年份與地點，分別是2001年在上海、2014年在北京。

2001年在上海首次主辦APCE，主題為「新世紀、新挑戰：攜手並進，共創繁榮」，強調信息科技與全球化合作。當時正值美國發生911恐怖攻擊事件後，安全與經濟成為焦點。

2014年在北京第二次主辦APCE，主題為「塑造未來，建設亞太命運共同體」，大陸提出亞太自貿區（FTAAP）構想，並強調互聯互通與包容性增長。